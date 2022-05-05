دوري أبطال أوروبا: حلم سيتي وغوارديولا يتبخر مجددًا

المدرب الاسباني لمانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا يواسي لاعب وسطه الالماني إيلكاي غوندوغان عقب الخسارة امام ريال مدريد 1-3 بعد التمديد في اياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الرابع من أيار/مايو 2022.

لندن (أ ف ب) – تبخر حلم مانشستر سيتي الانكليزي ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا مجددًا في التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بخروجه الدراماتيكي على يد مضيفه ريال مدريد الإسباني عقب خسارته 1-3 بعد التمديد الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي.

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وهو الفشل السادس لسيتي في ستة مواسم بإشراف بيب الذي أصابته لعنة المسابقة التي فرض سيطرته عليها قبل سنوات.

غوارديولا المتوج بلقب الكأس ذات الأذنين الكبيرتين في عامي 2009 و2011 مع برشلونة، شهد منذ ذلك الحين بعض الإخفاقات "الشهيرة" والتي يضاف إليها خيبة الأمل التي عانى منها الاربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

خروج مفجع أيضًا للملاك الإماراتيين لسيتي الذين امتلكوا النادي في عام 2008: على الرغم من خمسة - وربما ستة ألقاب قريبًا - في الدوري الإنكليزي (يتصدر بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول قبل أربع مراحل من نهاية الموسم) ولقبين في كأس الاتحاد الإنكليزي وستة في كأس الرابطة الإنكليزية منذ شرائهم للنادي، إلا أن التتويج القاري لا يزال يفلت منهم.

2016: قبل بيب، خروج على يد ريال مدريد ...

في الموسم السابق لوصول غوارديولا، حقق مانشستر سيتي نجاحًا كبيرًا في المسابقة القارية العريقة عندما وصل إلى نصف النهائي في عام 2016 بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، حيث واجه ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

في مباراتين باهتتين (صفر-صفر، 1-صفر)، حجز ريال مدريد بطاقته إلى المباراة النهائية بهدف بالنيران الصديقة سجله المدافع البرازيلي فرناندو بالخطأ في مرمى فريقه (20) إيابًا في مدريد بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في مانشستر.

2017: سيتي يودّع بمعجزة موناكو

في موسمه الأول في إنكلترا، فشل بيب في الدور ثمن النهائي أمام موناكو الفرنسي حيث كان وقتها يبزغ نجم الظاهرة كيليان مبابي. انتهت مباراة الذهاب المجنونة بملعب الاتحاد في مانشستر بتفوق سيتي 5-3.

في مباراة الإياب، ضرب بنجامان مندي بقوة بتمريرتين حاسمتين في الشوط الأول، وأعاد الألماني لوروا سانيه الأمل للفريق الإنكليزي بالتأهل بهزه الشباك في الشوط الثاني (71)، لكن تيمويه باكايوكو بخر حلمه بعد ست دقائق عندما سجل برأسية الهدف الثالث الذي منح فريق الإمارة بطاقة التأهل بفضل الأهداف المسجلة خارج القواعد (5-3 و1-3).

2018: اكتساح الريدز

وصل سيتي هذه المرة إلى ربع النهائي، وكانت المواجهة إنكليزية خالصة أمام القوة الصاعدة ليفربول.

تحدث بيب قبل المباراة وكرّر إلى أي مدى يخشى الثلاثي الهجومي للريدز. كان خوفه مبررًا: فاز ليفربول 3-صفر ذهابًا وجدد انتصاره بثنائية (2-1) إيابًا، وسجل أربعة أهداف من أصل الخمسة المصري محمد صلاح (هدفان)، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

2019: خيبة جديدة في مواجهة إنكليزية جديدة

بلغ مانشستر سيتي ربع النهائي مجددًا، ووقع في مواجهة إنكليزية جديدة، وخيبة أمل جديدة، هذه المرة ضد توتنهام. في مباراة الذهاب (خسارة صفر-1)، بقي البلجيكي كيفن دي بروين والالماني لوروا سانيه على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 89، أضاع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ركلة جزاء، وأصيب نجم السبيرز هاري كاين، لكن حارس مرمى سيتي البرازيلي إيدرسون ارتكب هفوة عندما أفلتت تسديدة الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين من تحت بطنه.

جاءت مباراة الإياب مفتوحة وفرض التعادل نفسه 2-2 بعد 11 دقيقة فقط من انطلاقها. نجح سيتي في التقدم 4-2، وكان في طريقه الى التأهل، لكن حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" حرمه من ذلك عندما تدخل لتأكيد هدف سجله المهاجم الإسباني لتوتنهام فرناندو يورنتي بوركه (4-3 ، 73)، قبل أن يلغي في الوقت بدل الضائع هدف التأهل لرحيم سترلينغ بداعي تسلل على صاحب التمريرة الحاسمة أغويرو ليتأهل سبيرز بفضل الأهداف المسجلة خارج القواعد.

2020: ليون يفاجئ بيب

في نسخة تأثرت بفيروس "كوفيد-19"، وصل سيتي الى ربع النهائي وكان على موعد مع ليون الفرنسي في مواجهة من مباراة واحدة في لشبونة حيث اقيمت المنافسات في دورة مجمعة.

المدرب الاسباني لمانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا خلال المباراة ضد ليون الفرنسي في ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا في لشبونة في 15 آب/أغسطس 2020. ميغل أ.لوبيش تصوير مشترك/اف ب/ارشيف

فاجأ غوارديولا الجميع بتغيير خطة لعبه واعتمد 3-5-2، فدفع الثمن من هجمتين مرتدتين استقبلت منهما شباكه هدفين ليجد نفسه متخلفًا 1-2 قبل أن يهدر سترلينغ فرصة ذهبية لإدراك قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي. ومرة أخرى كان الثمن غاليًا لأن موسى ديمبيليه سجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد أقل من 60 ثانية (3-1)، ليحسم ليون تأهله.

2021: صدمة البلوز

هذه المرة، فعل غوارديولا كل شيء بشكل صحيح من خلال البقاء وفيًا لخطته ووصل إلى المباراة النهائية الأولى له منذ عام 2011، والاولى على الإطلاق لسيتي. كان الخصم إنكليزيًا: تشلسي.

لكن غوارديولا خلافًا للتوقعات، قرر الاستغناء عن لاعب الوسط المدافع في هذه المباراة، حيث ضحى بالاسباني رودري الذي لعب دورًا بارزًا في الوصول الى مباراة القمة.

في مباراة مغلقة جدًا، وجد تشلسي الثغرة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة عندما سجل له الألماني كاي هافيرتس هدف الفوز (1-صفر، 42)، وزادت محن سيتي بعدها بخسارته جهود صانع ألعابه وقلبه النابض دي بروين بسبب الإصابة مطلع الشوط الثاني.

2022: ريال مدريد يقلب الطاولة على سيتي

حتى الدقيقة 90 من مباراة إياب نصف النهائي ضد ريال مدريد، اعتقد سيتي أنه حجز بطاقته إلى المباراة النهائية الثانية تواليًا عندما تقدم بهدف لنجمه الجزائري رياض محرز (73) عزز به تفوقه الرائع 4-3 ذهابًا.

لكن النادي الملكي قلب الطاولة في دقيقة واحدة بثنائية لمهاجمه البديل البرازيلي رودريغو (90، 90+1)، فارضًا الاحتكام الى شوطين إضافيين كانت الكلمة الأخيرة فيهما إلى المنقذ القائد الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل ركلة جزاء (95) واضعًا نهاية مثيرة للمباراة المجنونة، ومبخرًا حلم سيتي في التتويج باللقب الاول في تاريخه في المسابقة وغوارديولا في لقبه الثالث.

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