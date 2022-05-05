دوري "أن بي ايه": صنز وميامي يتقدمان على مافريكس وسيكسرز

مايكل ريفز GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – خطا كل من فينيكس صنز وميامي هيت خطوة أولى نحو بلوغ نهائي المنطقتين الغربية والشرقية تواليا من الادوار الاقصائية "بلاي اوف" من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بتقدمهما بنتيجة 2-صفر على دالاس مافريكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

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في المباراة الاولى، خرج فينيكس فائزا بفارق مريح 129-109 في مباراة ظلت فيها النتيجة متقاربة حتى نهاية الشوط الاول (60-58 لصالح الفائز) قبل ان يضرب فينيكس في الربعين الاخيرين (31-23 ثم 40-26) ليحسم النتيجة في صالحه.

وتألق نجم صنز كريس بول بتسجيله 28 نقطة نصفها في الربع الاخير وساهم ديفن بوكر ب30 نقطة بينها 21 في الشوط الثاني ليمنحا الفوز لفريقهما على الرغم من تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف مافريكس وتسجيله 35 نقطة.

وقال بول "كان يتعين علينا ان نكون اكثر قتالية على ارضية الملعب. بدأنا الشوط الثاني بهذه الذهنية وتحقق لنا ما اردنا".

واضاف "قمنا بما يتوجب علينا القيام به من خلال فوزنا بمباراتينا على ارضنا ونتطلع الى خوض مباراتينا المقبلتين في دالاس".

في المقابل، ساهم الثنائي بام اديبايو وجيمي باتلر في فوز ميامي على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119-103، فسجل الاول 23 نقطة مع 9 متابعات، واضاف الثاني 22 نقطة مع 12 متابعة، في حين سجل تايريز ماكسي 34 للخاسر واضاف كل من توبياس هاريس وجيمس هاردن 21 و20 نقطة تواليا.

واستمر غياب نجم سيكسرز الكاميروني جويل امبيد بسبب كسر في مدار العين اليمنى وارتجاج في المخ اثر تدخل بالكوع من مواطنه باسكال سياكام من تورونتو رابتورز في المواجهة بينهما في الدور السابق.

ولم يكن مدرب سيسكرز دوك ريفرز متفائلا بعودته اقله للمباراة التالية المقررة الجمعة بقوله "ثمة خطوات كثيرة يتعين عليه (امبيد) تخطيها. لا اعتقد بانه تخطى اي منها حتى الان وبالتالي يتعين علينا ان ننتظر ونرى".

© 2022 AFP