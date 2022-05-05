دوري "أن بي ايه": صنز وميامي يتقدمان على مافريكس وسيكسرز

مايكل ريفز GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – خطا كل من فينيكس صنز وميامي هيت خطوة أولى نحو بلوغ نهائي المنطقتين الغربية والشرقية تواليا من الادوار الاقصائية "بلاي اوف" من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بتقدمهما بنتيجة 2-صفر على دالاس مافريكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

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في المباراة الاولى، خرج فينيكس فائزا بفارق مريح 129-109 في مباراة ظلت فيها النتيجة متقاربة حتى نهاية الشوط الاول (60-58 لصالح الفائز) قبل ان يضرب فينيكس في الربعين الاخيرين (31-23 ثم 40-26) ليحسم النتيجة في صالحه.

وتألق نجم صنز المخضرم كريس بول (37 عاما) بتسجيله 28 نقطة نصفها في الربع الاخير وساهم ديفن بوكر ب30 نقطة بينها 21 في الشوط الثاني ليمنحا الفوز لفريقهما على الرغم من تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف مافريكس وتسجيله 35 نقطة مع 7 تمريرات حامسة و5 متابعات.

وقال بول "كان يتعين علينا ان نكون اكثر قتالية على ارضية الملعب. بدأنا الشوط الثاني بهذه الذهنية وتحقق لنا ما اردنا".

واضاف "قمنا بما يتوجب علينا القيام به من خلال فوزنا بمباراتينا على ارضنا ونتطلع الى خوض مباراتينا المقبلتين في دالاس".

وبدأ فينيكس يوسع الفارق تدريجيا في مطلع الربع الثالث الذي افتتحه بوكر بثلاثيتين متتاليتين قبل ان يسجل بول ست تسديدات تواليا في الربع الاخير قبل ان ينهي المباراة بفارق مريح بلغ 20 نقطة.

وكان فينيكس فاز في المباراة الاولى ايضا 121-114.

-استمرار غياب امبيد-

في المقابل، ساهم الثنائي بام اديبايو وجيمي باتلر في فوز ميامي على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119-103 الذي استمر غياب نجمه الكاميروني جويل امبيد عن صفوفه، فسجل الاول 23 نقطة مع 9 متابعات، واضاف الثاني 22 نقطة مع 12 متابعة، في حين سجل تايريز ماكسي 34 للخاسر واضاف كل من توبياس هاريس وجيمس هاردن 21 و20 نقطة تواليا.

ونجح البديلان فيكتور اولاديبو وتايلر هيرو في تسجيل 19 و18 نقطة تواليا للفائز.

واستمر غياب امبيد بسبب كسر في مدار العين اليمنى وارتجاج في المخ اثر تدخل بالكوع من مواطنه باسكال سياكام من تورونتو رابتورز في المواجهة بينهما في الدور السابق.

ولم يكن مدرب سيسكرز دوك ريفرز متفائلا بعودته اقله للمباراة التالية المقررة الجمعة بقوله "ثمة خطوات كثيرة يتعين عليه (امبيد) تخطيها. لا اعتقد بانه تخطى اي منها حتى الان وبالتالي يتعين علينا ان ننتظر ونرى".

عموما وبعد ان تقدم سيكسرز لفترة وجيزة في الربع الاول دانت السيطرة لميامي الذي تقدم 60-52 في نهاية الشوط الاول. ولم يكن الخاسر موفقا في الرميات الثلاثية لانه سدد 30 مرة ونجح في 8 منها فقط.

وأسف هاردن لخسارة فريقه بقوله "عندما تسنح لك فرصة التسديد فعليك ان تستغلها وتسجل لا سيما عندما تخوض المباريات بعيدا عن قواعدك. سنحت لنا فرص عدة لذلك لكننا لم ننجح في ترجمتها لكي نضغط على الفريق المنافس".

واضاف "شعرت باننا لم ننجح في الضغط عليهم طوال المباراة.

اما باتلر من الفائز فقال "السلسلة تبدأ فعليا عندما نلعب خارج ارضنا. لقد قمنا بما يتوجب علينا في المباراتين الاولين على ملعبنا".

وكان ميامي فاز في المباراة الاولى ايضا 106-92.

© 2022 AFP