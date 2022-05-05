دوري ابطال اوروبا: صلاح يحذر ريال مدريد "لدينا تصفية حساب"

بول ايليس ا ف ب

نجم ليفربول المصري محمد صلاح في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد فياريال في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. 3 ايار/مايو 2022

ليفربول (أ ف ب) – حذر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي، ريال مدريد الاسباني الذي ضرب موعدا معه في نهائي دوري ابطال اوروبا اواخر الشهر الحالي بان "ثمة تصفية حساب" بين الفريقين في اشارة الى اصابته في نهائي عام 2018 بين الفريقين والذي توج به الفريق الملكي بنتيجة 3-1.

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وقلب ريال مدريد تخلفه بشكل دراماتيكي امام مانشستر سيتي صفر-1 حتى الدقيقة الاخيرة الى فوز 2-1 في الوقت الاصلي ثم 3-1 في الوقت الاضافي الاربعاء ليضرب موعدا مع ليفربول في مباراة ثأرية.

وبعد المباراة مباشرة غرد صلاح على تويتر بقوله "لدينا حساب يجب تصفيته".

وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في النهائي بعد مرة اولى عام 1981 عندما فاز الفريق الانكليزي بهدف وحيد لألن كينيدي. وللمفارقة، كانت تلك المباراة النهائية الاخيرة التي يخسرها ريال مدريد في دوري الابطال (بصيغتها السابقة والحالية)، اذا بلغ النهائي بعدها سبع مرات اعوام 1998 و2000 و2002 ومن 2014 الى 2016 ثم 2018 وفاز بها جميعها.

وكان صلاح كشف بعد تأهل ليفربول الإنكليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال الإسباني للمرة العاشرة في تاريخه، انه يرغب بمواجهة ريال مدريد في النهائي لتعويض خسارة نسخة 2018 أمام الفريق الملكي عندما تعرّض لاصابة قوية في كتفه وقال لقناة "بي تي" البريطانية "لاننا خسرنا النهائي. أود مواجهتهم مجدداً وآمل في التغلب عليهم".

وكان صلاح (29 عاماً) قد تعرّض لاصابة في نهائي 2018 عندما اسقطه مدافع ريال سيرخيو راموس أرضاً، ما حرمه اكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.

واصبح ليفربول أقرب إلى تحقيق رباعية تاريخية لنادٍ انكليزي، بعد تتويجه بكأس الرابطة، بلوغه نهائي الكأس أمام تشلسي، نهائي دوري الابطال، وابتعاده بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي في صدارة الدوري الانكليزي قبل أربع جولات على النهاية.

وتقام المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا على ستاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في 28 الحالي.

© 2022 AFP