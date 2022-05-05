يوروبا ليغ: فرانكفورت يلاقي رينجرز في النهائي

كريستوف ستاش ا ف ب/ا ف ب

الكولومبي رافايل بوري محتفلاً بافتتاح التسجيل لأينتراخت فرانكفورت الألماني في مرمى وست هام الإنكليزي في إياب نصف نهائي "يوروبا ليغ" في 5 أيار/مايو 2022

فرانكفورت (أ ف ب) – بات أينتراخت فرانكفورت ممثلاً لألمانيا في المباراة النهائية بتجديد فوزه على وست هام الإنكليزي 1-صفر في إياب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، بعدما ودّع مواطنه لايبزيغ في المباراة الثانية المسابقة بخسارته أمام رينجرز الاسكتلندي.

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وفي المباراة الأولى، جدد فرانكفورت فوزه على ضيفه وست هام بهدف الكولومبي رافايل سانتوس بوري (26)، بعدما كان الفريق الألماني فاز ذهاباً 2-1 في لندن.

وكانت المباراة مجنونة إذ أكمل وست هام المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 بعد طرد آرون كريسويل بالبطاقة الحمراء المباشرة. كما تلقى مدرب الفريق الاسكتلندي ديفيد مويس بطاقة حمراء في الدقيقة 79.

ويلاقي فرانكفورت في النهائي رينجرز الاسكتلندي الذي قلب الطاولة على لايبزيغ الألماني وفاز عليه 3-1، بعدما كان خسر ذهاباً 1-صفر.

ويدين رينجرز بهذا الفوز لأهداف جيمس تافيرنير (18)، الفنلندي غلين كامارا (24)، وجون لوندسترام (81)، فيما أحرز الفرنسي كريستوفر نكونكو هدف لايبزيغ الوحيد (70).

© 2022 AFP