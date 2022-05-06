التحالف بقيادة السعودية يعلن الافراج عن أسرى حوثيين

يمنيون يشاركون في صلاة عيد الفطر في 2 أيار/مايو 2022 في صنعاء

الرياض (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الجمعة مغادرة أولى الطائرات وعلى متنها أسرى تابعين للمتمردين الحوثيين إلى اليمن في إطار مبادرة سعودية.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف إعلانه "مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية".

وبحسب التحالف فإنه سيتم اكمال "ثلاث مراحل مراحل لنقل الأسرى جواً إلى صنعاء وعدن" الجمعة.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشير عمر لوكالة فرانس برس "تسهل اللجنة الدولية اليوم الجمعة عمليات نقل اكثر من 100محتجز أُفرج عنهم من قبل التحالف، على متن 3 طائرات تابعة للجنة تقلع من مطار أبها الى عدن".

وبحسب عمر فإنهم "جميعهم يمنيون اُحتجزوا لاسباب تتعلق بالنزاع".

أعلن التحالف نهاية الشهر الماضي أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا دعما للهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، وذلك بعدما اقترح المتمردون إطلاق سراح 200 سجين من كل طرف.

ويشهد اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء.

وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

ودخلت هدنة لمدة شهرين حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي برعاية أممية في اليمن لتمثل بارقة أمل في الصراع بعد حرب منهكة متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من إيران.

© 2022 AFP