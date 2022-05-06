بطولة إنكلترا: مدرب نيوكاسل يأمل في الاستفادة من خروج سيتي من دوري الابطال

بول إليس ا ف ب

يؤمن مدرب نيوكاسل إدي هاو أن بامكان فريقه الاستفادة من الخروج الدراماتيكي لمانشستر سيتي من دوري الأبطال لتحقيق الفوز

لندن (أ ف ب) – طالب مدرب نيوكاسل يونايتد الإنكليزي إدي هاو لاعبيه الجمعة الظهور بأفضل صورة ممكنة للاستفادة من قساوة الخروج الدراماتيكي لمضيفه مانشستر سيتي المتصدر من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يحلّ عليه ضيفاً الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وكان سيتي قاب قوسين أو أدنى وعلى بُعد دقائق من بلوغ نهائي المسابقة القارية الأم، قبل أن يسجّل ريال مدريد الاسباني هدفين ويفرض شوطين اضافيين انتزع خلالهما الفوز 3-1 إياباً على ملعبه "سانتياغو برنابيو"، معوضاً خسارته 3-4 ذهاباً.

ولا يملك متصدر البريميرليغ برصيد 83 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن ليفربول قبل أربع مراحل من النهاية، الكثير من الوقت لبلسمة جراحه اذ يستقبل نيوكاسل هذا الاسبوع، فيما يستقبل الـ"ريدز" قبله بيوم توتنهام في قمة مباريات هذه المرحلة.

يعتقد هاو أن سيتي قد يكون ضعيفاً بعد الخسارة المدمرة في مدريد، لكنه في الوقت ذاته حذّر لاعبيه من رد فعل عنيف محتمل.

قال في مؤتمر صحافي قبل لقاء فريقه المنتظر "يمكن أن تسير الامور بالاتجاهين، يمكن لذلك أن يؤثر عليهم عاطفياً من الناحية الإيجابية أو السلبية".

وتابع "علينا أن نستعدّ لأفضل مانشستر سيتي، لذا يجب أن نقدم أفضل صورة ممكنة عن نيوكاسل".

وقف نيوكاسل صاحب المركز العاشر برصيد 43 نقطة والذي تفادى الهبوط على أرضه نداً لليفربول في المرحلة الماضية، لكنه لم يكن قادراً على تحطيم آمال رجال المدرب الالماني يورغن كلوب برباعية تاريخية بخسارته صفر-1.

ويدرك هاو جيداً أن على نيوكاسل أن يدخل مباراته أمام سيتي مع أعلى مستويات التركيز والضغط في حال أراد وضع العصي على مسار سيتيزنس حامل اللقب والمتصدر، واصفاً المباراة بـ "أصعب اختبار".

وتطرق إلى ما حصل أمام ليفربول "شعرت بخيبة أمل بعض الشيء من الأداء الأسبوع الماضي" و"اعتقدت أنه كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل لكننا ما زلنا قريبين. وآمل في أن نقترب أكثر هذه المرة".

وأردف هاو الذي قاد الـ "ماغبايز" لتحقيق أربعة انتصارات تواليًا قبل الخسارة في المرحلة الماضية "ضعفنا أمام ليفربول كان الافتقار إلى القوة والحدة التي قدمناها في الأشهر الأخيرة وكانت السمة المميزة لنجاحنا".

© 2022 AFP