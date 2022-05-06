تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022"

كان من المقرر أن تصبح هانغجو ثالث مضيفة صينية للألعاب الآسيوية بعد بكين عام 1990 وغوانغجو عام 2010

بكين (أ ف ب) – تأجلت دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022" المقررة في الصين في أيلول/سبتمبر المقبل حتى تاريخ غير محدد، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني الجمعة في وقت تكافح البلاد ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

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ولم يُكشف عن السبب لتأجيل آسياد 2022 ولكن الإعلان يأتي تزامنًا مع مكافحة الصين موجة جديدة من الإصابات في كوفيد-19 وتشهد بعض مدنها إغلاقًا تامًا.

وذكرت قناة "سي سي تي في" التلفزيونيّة الرسميّة على موقع "ويبو" الموازي لتويتر في البلاد "أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أن الدورة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في هانغجو، الصين بين 10 و25 أيلول/سبتمبر 2022، ستؤجل".

وأضافت أن الموعد الجديد للحدث القاري "سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".

تقع مدينة هانغجو على بعد 200 كلم من المدينة الاكبر في البلاد، شنغهاي والتي عانت من تدابير صارمة وإغلاق تام لأسابيع طويلة في سياسة البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وكشفت اللجنة المنظمة لآسياد 2022 في وقت سابق من الشهر الحالي أنه تم انتهاء العمل بجميع المنشآت الـ56 المخصصة للألعاب الآسيوية والألعاب الآسيوية البارالمبية، ووعدت بنشر خطة للتعامل مع تفشي "كوفيد-19" مُستَلهَمة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وكان من المقرر أن تصبح هانغجو ثالث مضيفة صينية للألعاب بعد بكين عام 1990 وغوانغجو عام 2010، علمًا أن بعض المنافسات ستقام في مدن إقليمية أخرى بما في ذلك نينغبو، وينجو، هوجو، شاوشينغ وجينهوا.

واستضافت جاكرتا وباليمبانغ الاندونيسيتان في 2018 النسخة الأخيرة من الدورة المقامة مرّة كل اربع سنوات، ومن المقرر ان تقام النسخة المقبلة في أيتشي وناغويا اليابانيتين في 2026، فيما تستضيف الدوحة نسخة 2030 والرياض نسخة 2034، علماً أن النسخة الأولى أقيمت في نيودلهي الهندية عام 1951 بمشاركة نحو 500 رياضي من 11 دولة تنافسوا في ست رياضات فقط.

© 2022 AFP