دورة مدريد: اليافع ألكاراس يحسم الديربي الإسباني مع نادال ويلاقي ديوكوفيتش في نصف النهائي

مدريد (أ ف ب) – حسم اليافع كارلوس ألكاراس الديربي الإسباني في ربع نهائي دورة مدريد، إحدى دورات الماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على المخضرم رافايل نادال العائد من إصابة في أضلعه 6-2 و1-6 و6-3 الجمعة، ليضرب موعدا في المربع الأخير مع المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

إعلان اقرأ المزيد

وحصل ألكاراس، المصنف تاسعاً عالمياً، على هدية جميلة بعد يوم من عيد ميلاده التاسع عشر واصبح اول مراهق يهزم نادال على الملاعب الترابية، فيما اخفق نادال (35 عاماً)، الرابع عالمياً، بتعزيز رقمه القياسي في مدريد من خلال التتويج مرة سادسة.

وأكد إبن مورسيا مرّة جديدة انه أحد أبرز الأسماء القادمة بقوة إلى عالم التنس، إذ يحقق بداية موسم رائعة شهدت تتويجه في ريو دي جانيرو، ميامي للماسترز وبرشلونة.

وقلص ألكاراس نتيجة المواجهات المباشرة إلى 1-2 مع نادال، ليثأر بعد خسارتين في الدور الثاني من مدريد العام الماضي ونصف نهائي انديان ويلز في آذار/مارس، رافعاً عدد انتصاراته المتتالية إلى ثمانية.

وكان نادال، حامل لقب 21 بطولة كبرى قياسية والأول عالمياً سابقاً، يخوض ثالث مباراة له بعد غياب ستة أسابيع بسبب كسر في أحد أضلعه، وربع النهائي الـ99 في دورات الماسترز للألف نقطة (رقم قياسي) والسادس عشر في مدريد.

أمل في مدريد احراز اللقب ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب الماسترز الذي يملكه ديوكوفيتش (37) والتحضير جيدًا لرولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى التي حقق لقبها 13 مرة وخرج منها في نصف نهائي العام الماضي أمام "نولي".

حقق ألكاراس بداية خاطفة وسيطر على مجموعة أولى حسمها 6-2، لكن نادال ردّ بالمثل 6-1 في الثانية. في الثالثة الحاسمة، كسر ألكاراس ارسال نادال مبكرا وحافظ عليه حتى نهاية المباراة حسمها بكرة رائعة لينهي المجموعة 6-3 والمباراة في ساعتين و29 دقيقة، بـ37 ضربة فائزة مقابل 10 لنادال عاشق نادي ريال مدريد وابن جزيرة مايوركا.

ديوكوفيتش بالانتظار

ويلاقي ألكاراس الذي قد يضمن الارتقاء الى المركز السادس عالمياً، في نصف النهائي للمرة الأولى ديوكوفيتش الفائز بسهولة على البولندي هوبرت هوركاش الرابع عشر 6-3 و6-4.

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يصدّ احدى الكرات في مباراته ضد المجري هوبرت هوركاش في ربع نهائي دورة مدريد في كرة المضرب في السادس من أيار/مايو 2022. اوسكار دل بوسو اف ب

واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من عقبة هوركاش الثاني عشر في الدورة، كسر خلالها إرساله مرة واحدة في كل مجموعة، محققا فوزه الرابع في أربع مواجهات أمام البولندي، ليبلغ نصف النهائي السابع في مدريد.

وهو الفوز الثاني لديوكوفيتش في الدورة بعد الأول في الدور الثاني على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-2 بعدما أعفي من خوض الدور الأول، فيما تأهل إلى ربع النهائي دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه البريطاني أندي موراي بسبب المرض.

وهي الدورة الثالثة يشارك فيها ديوكوفيتش منذ عودته الى الملاعب بعد ترحيله من استراليا وحرمانه من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى بسبب عدم تلقيه لقاحا مضادا لفيروس "كوفيد-19".

قال الصربي الذي بلغ نهائي بلغراد الشهر الماضي حيث خسر بسيناريو مماثل في النهائي امام الروسي اندري روبليف الذي فاز بالمجموعة الثالثة الحاسمة بنتيجة 6-صفر "بصراحة، لا يهمّني من يتواجد على الجهة المقابلة. ما أريده أن أتحسّن يوماً بعد يوم وأن أركز فقط على نفسي".

خرج "دجوكو" من الدور الاول لدورة مونتي كارلو على يد الاسباني أليخاندرو دافيدوفيش، وخسر المباراة النهائية لدورة بلغراد أمام الروسي أندري روبليف الثامن.

تابع ديوكوفيتش "لم أخض مباراتي في الدور الثالث ضد أندي، لكني أشعر بحالة جسدية جيدة. كنت أضرب الكرة بالشكل المناسب. لم يكن مستواي جيدا بما فيه الكفاية في المجموعة الأولى (ضد هوركاش) لكن في الثانية رفعت الايقاع. أرسلت جيدا عندما كنت بحاجة الى ذلك، حافظت على كسر الارسال وهو ما كان كافياً في المجموعتين".

ويلعب لاحقا روبليف الثامن عالميا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم العاشر.

© 2022 AFP