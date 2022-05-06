دورة مدريد: ديوكوفيتش يبلغ نصف النهائي وينتظر نادال او ألكاراس

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يصدّ احدى الكرات في مباراته ضد المجري هوبرت هوركاش في ربع نهائي دورة مدريد في كرة المضرب في السادس من أيار/مايو 2022.

مدريد (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً نصف نهائي دورة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش الرابع عشر 6-3 و6-4 الجمعة في ربع النهائي، بانتظار الفائز في القمة الإسبانية بين رافايل نادال الرابع وكارلوس ألكاراس التاسع لاحقا.

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واحتاج ديوكوفيتش الى ساعة و21 دقيقة للتخلص من عقبة هوركاش الثاني عشر في الدورة، كسر خلالها إرساله مرة واحدة في كل مجموعة، محققا فوزه الرابع في أربع مواجهات أمام البولندي.

وهو الفوز الثاني لديوكوفيتش في الدورة بعد الأول في الدور الثاني على الفرنسي غايل مونفيس 6-3 و6-2 بعدما أعفي من خوض الدور الأول، فيما تأهل إلى ربع النهائي دون أن يلعب بسبب انسحاب منافسه البريطاني أندي موراي بسبب المرض.

وهي الدورة الثالثة يشارك فيها ديوكوفيتش منذ عودته الى الملاعب بعد ترحيله من استراليا وحرمانه من المشاركة في أولى البطولات الأربع الكبرى بسبب عدم تلقيه لقاحا مضادا لفيروس "كوفيد-19".

خرج "دجوكو" من الدور الاول لدورة مونتي كارلو على يد الاسباني أليخاندرو دافيدوفيش، وخسر المباراة النهائية لدورة بلغراد أمام الروسي أندري روبليف الثامن.

ويلعب لاحقا أيضا روبليف الثامن عالميا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس، والألماني ألكسندر زفيريف الثالث مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم العاشر.

© 2022 AFP