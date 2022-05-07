إسرائيل تهدم منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم دام

جعفر أشتيه ا ف ب

فلسطيني جالس في منزل عمر جرادات بعدما دمرته القوات الإسرائيلية في بلدة السيلة الحارثية قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة في 7 أيارم/مايو 2022

السيلة الحارثية (Territoires palestiniens) (أ ف ب) – هدمت القوات الإسرائيلية السبت منزل فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم أسفر عن مقتل مستوطن العام الماضي.

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وتم تفجير منزل عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وأفاد البيان بوقوع اشتباكات بين سكان قاموا برشق القوات بالحجارة وبزجاجات حارقة، والقوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار بأسلحة شبه رشاشة.

وأصيب فلسطينيان بجروح، حسبد مصور في وكالة فرانس برس.

وكانت قوات الاحتلال فجرت ثلاثة منازل تعود لأفراد من عائلة جرادات في آذار/مارس في السيلة الحارثية.

وتهدم إسرائيل بانتظام منازل أفراد تتهمهم بتنفيذ هجمات على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتؤجج هذه العمليات التوتر وتُواجَه بالانتقاد باعتبارها شكلا من أشكال العقاب الجماعي لكنّ إسرائيل تصر على أنها تردع الهجمات.

يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967، حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

© 2022 AFP