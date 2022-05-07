بطولة ألمانيا: دورتموند يعود إلى الانتصارات وليفركوزن يضمن تأهله إلى دوري الأبطال

كريستوف ستاشه ا ف ب

لاعبو بوروسيا دورتموند يحتلفون بالفوز على غرويتر فورث خلال لقاء الفريقين في الدوري الالماني لكرة القدم في 7 ايار/مايو 2022

برلين (أ ف ب) – عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات بفوزه 3-1 على مضيفه غرويتر فورث أوّل الهابطين إلى الدرجة الثانية السبت، فيما ضمن باير ليفركوزن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه هوفنهايم 4-2 ضمن منافسات المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني في كرة القدم.

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ورفع دورتموند الضامن في وقت سابق تأهله إلى المسابقة القارية الأم مع بايرن ميونيخ البطل الذي يستقبل شتوتغارت الأحد، رصيده في المركز الثاني إلى 66 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن ليفركوزن الثالث.

في المقابل، مُنيت آمال فرايبورغ الرابع مع 55 نقطة بإحكام قبضته على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بخيبة أمل كبيرة اثر خسارته على أرضه أمام أونيون برلين 1-4، ليبقى في مرمى نيران لايبزيغ الذي يتأخر عنه بفارق نقطة ويستقبل الأحد أوغسبورغ في مسعاه لانتزاع آخر المقاعد منه تعويضاً لخروجه المخيب من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" منتصف الأسبوع.

- براندت نجم دورتموند -

وفرض يوليان براندت نفسه نجماً للمباراة، إذ سجل هدفي دورتموند في الدقيقتين 26 بعدما تابع كرة سددها زميله البرتغالي رافايل غيريرو وصدها الحارس السويدي أندرياس ليندي، و72 اثر تمريرة من البديل نيكو شولتس، مسجلاً هدفه الرابع إلى كرتين حاسمتين في مبارياته الخمس الأخيرة.

وأضاف البديل فيليكس باسلاك الثالث في الدقيقة 77، ليقضي دورتموند على آمال غرويتر فورث الذي كان أدرك التعادل عبر مهاجمه المعار من هرتا برلين جيسيك نغانكام (70).

وعاد فريق "الاصفر والأحمر" إلى سكة الانتصارات بعدما مُني بخسارتين توالياً في المرحلتين الماضيتين أمام بايرن ميونيخ 1-3 وبوخوم 3-4، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وهي الخسارة السابعة توالياً لغرويتر أمام دورتموند، في حين لم يفز سوى بمباراة واحدة من مواجهاته العشر، مقابل تعادل و8 هزائم.

ليفركوزن يضمن تـأهله

على ملعب "بري زيرو أرينا" في هوفنهايم، حجز باير ليفركوزن مركزه في المسابقة القارية الأم بفضل مهاجمه التشيكي باتريك شيك الذي سجل هدفين (34 و76) من رباعية فريقة.

وأضاف الفرنسي موسى ديابي الثاني (73)، فيما اختتم البديل الأرجنتيني لوكاس ألاريو المهرجان التهديفي (90+1).

وسجل لهوفنهايم الفرنسي جورجينيو روتر بعد تمريرة من النمسوي كريستوف باومغارتنر (22)، ليعود الأخير ويسجل الثاني (36).

واحتاج ليفركوزن إلى فوز من مباراتيه الأخيرتين لضمان تأهله رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم لمقبل، حيث سيشارك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه كثالث أفضل سجل لنادٍ ألماني بعد بايرن ميونيخ الذي يتحضر لمشاركته الـ 25 وبوروسيا دورتموند (16).

وتراجعت نتائج هوفنهايم مع بداية العام الحالي، إذ لم يحصد سوى 18 نقطة من 16 مباراة في أسوا حصاد له في الدوري منذ 2014-2015 (15 نقطة)، علماً انه كان حصد بعد مبارياته الـ 15 الاولى هذا الموسم 26 نقطة ليحتل المركز الرابع متأخراً بفارق نقطة عن ليفركوزن.

أونيون برلين يصعق فرايبورغ

ولم يعد فرايبورغ يتحكم بقدره في صراعه على آخر مقعد في دوير الأبطال بعدما سقط برباعية أمام ضيفه أونيون برلين 1-4، تناوب على تسجيلها غريشا بروميل (11) والنمسوي كريستوفر تريمل (30) والسورينامي شيرالدو بيكر (41) وأندرياس شافر (89).

وسجل للخاسر لوكاس هولر (59).

وفاز فولفسبورغ على مضيفه كولن 1-صفر، سجله يانيك غيرهارت (43).

ويلعب لاحقاً هرتا برلين أمام ماينتس.

وتختتم منافسات المرحلة الأحد فيلعب أينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

© 2022 AFP