بطولة إنكلترا: ليفربول يتعثر في السباق على اللقب بتعادله مع توتنهام

بول إيليس ا ف ب

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تعثّر ليفربول في السباق المحتدم على لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم بتعادله 1-1 أمام ضيفه توتنهام السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين، مهديًا خدمة ثمينة لمانشستر سيتي قبل ثلاث مباريات من النهاية.

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وبات في رصيد ليفربول 83 نقطة في الصدارة بفارق الاهداف عن سيتي الذي سيستعيدها في حال فوزه أو حتى تعادله مع ضيفه نيوكاسل الاحد.

وتقدم توتنهام عبر الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (56) فيما أحرز الكولومبي لويس دياس هدف التعادل لأصحاب الارض (74).

وفي حال خروج سيتي بالنقاط الثلاث، سيقطع شوطًا كبيرًا نحو التتويج بلقبه الرابع في الدوري في آخر خمسة مواسم، ويحرم ليفربول من التتويج بالرباعية بعد أن وصل الى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ريال مدريد الاسباني وبلغ نهائي الكأس حيث سيواجه تشلسي السبت المقبل وتوج سابقًا بكأس الرابطة.

ويلتقي كل من ليفربول وسيتي في مبارياته الثلاث الاخيرة مع أستون فيلا وولفرهامبتون، فيما يواجه سيتي وست هام ويلتقي ليفربول مع ساوثمبتون.

في الصراع على مراكز دوري الابطال، بات في رصيد توتنهام 62 نقطة في المركز الخامس، متخلفًا بنقطة عن أرسنال الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة ويستقبل ليدز يونايتد الاحد وخمس عن تشلسي الثالث.

وهدد أولا فريق المدرب الالماني يورغن كلوب عبر السنغالي ساديو مانيه بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس (3)، قبل أن يرد الاوروغوياني رودريغو بنتانكور بتسديدة بيسراه بعيدة أيضًا تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بيكر (7).

وكاد راين سيسينيون يتسبب بهدف بعدما أعاد الكرة بشكل خاطئ الى حارسه، التقطها لوريس قبل أن تصل الى المصري محمد صلاح (28).

وضغط ليفربول بشكل كبير في الشوط الاول في حين اعتمد توتنهام على المرتدات، وكاد أصحاب الارض يفتتحوا التسجيل لولا نابت العارضة عن الحارس لإنقاذ رأسية الهولندي فيرجل فان دايك (39).

وشهدت نهاية الشوط الاول فرصتين خطيرتين من الفريقين، أولهما لدياس بتسديدة من الخارج تصدى لها لوريس قبل أن ترتد كرة الدنماركي بيار إيميل هويبرغ من القائم بتسديدة بعيدة أيضًا (42).

وافتتح توتنهام التسجيل بعدما وصلت الكرة الى هاري كاين على مشارف المنطقة ومهّد الطريق لنفسه ومرر الى سيسينيون داخل المنطقة الذي تابعها عرضية الى سون على باب المرمى تابعها في الشباك (56)، رافعًا رصيده الى 20 هدفًا في الدوري هذا الموسم متخلفًا باثنين عن المتصدر صلاح.

وأجرى كلوب تغييرين Tدفع بالبرتغالي ديوغو جوتا والمدافع اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس بدلا من جورادن هندرسون والاسكتلندي أندرو روبرتسون.

ونجح ليفربول بعد الضغط في تسجيل هدف التعادل عبر دياس بتسديدة من خارج المنطقة ارتدت من بنتانكور قبل أن تتابع طريقها الى الشباك.

تعادل قاسٍ لتشلسي أمام مالكه الجديد

أمام مالكه الجديد، مني تشلسي بتعادل قاتل 2-2 ضد ضيفه ولفرهامبتون ليبقى من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا.

الاميركي تود بوهلي مالك تشلسي الجديد يتابع مباراة الفريق ضد ولفرهامبتون في الدوري الانكليزي الممتاز في 7/ايار 2022 جاستن تاليس ا ف ب

وكان النادي اللندني أعلن قبل ساعات من المباراة أن كونسورتيوم يقوده الاميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز الأميركي للبيسبول والذي تابع المباراة من ملعب "ستامفورد برديج"، فاز في معركة شراء النادي بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار).

وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع آذار/مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورغم الانباء الايجابية إداريًا، بقي تشلسي على أرض الملعب من دون فوز للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري بعد تعادل مع مانشستر يونايتد وخسارة من ايفرتون، ليفشل في إراحة نفسه نسبيًا من الصراع على آخر مركزين مؤهلين الى دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن جُرّد من لقبه بطلاً لأوروبا هذا الموسم، يأمل تشلسي في ألاً يخرج خالي الوفاض هذا العام عندما يلتقي ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

وتسبب المغربي رومان سايس بركلة جزاء إثر عرقلته روميلو لوكاكو أكدها الحكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، وانبرى لها الدولي البلجيكي بنجاح (56).

وأضاف لوكاكو الثاني بعد دقيقتين فقط بعد أن افتك الاميركي كريستيان بوليسيك الكرة من المنافس بالقرب من منطقته ومررها الى المهاجم الذي سددها بيمناه من خارج المنطقة جميلة الى يسار الحارس (58).

إلاّ أنّ البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو قلص الفارق بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى أعلى المرمى الى يسار الحارس السنغالي إدوار مندي (79).

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، حطّم كونور كودي قلب المالك الجديد برأسية في المرمى إثر عرضية من البديل البرتغالي شيكينيو.

رباعية في يونايتد

ومني مانشستر يونايتد بهزيمة مذلة برباعية نظيفة أمام مضيفه برايتون أنهت آماله رسميًا بإمكانية تحقيق آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

وتُظهر هذه النتيجة مآسي يونايتد في واحد من أسوأ مواسمه في الدوري منذ عقود، بعد خسارتين صفر-5 وصفر-4 ضد الغريم ليفربول، و1-4 ضد واتفورد أدت الى إقالة النروجي أولي غونار سولشاير في تشرين الثاني/نوفمبر الفائن قبل أن يَخرج الفريق من الكأس ضد ميدلزبره.

وسجل أهداف المباراة الاكوادوري مويزيس كاييسيدو (15)، الاسباني مارك كوكوريا (49)، الالماني باسكال غروب (57) والبلجيكي لياندرو تروسار (60).

وتجمد رصيد "الشاطين الحمر" عند 58 نقطة في المركز السادس، علمًا أنه يتبقى له مباراة واحدة فقط، ما يعني أنه سينهي الموسم بأسوأ رصيد في عهد الـ"برميرليغ" أي منذ 1992. يتخلف بخمس نقاط عن أرسنال الرابع، ليغيب بالتالي عن دوري الابطال للمرة الخامسة فقط في آخر 30 موسمًا.

وسيتولى الهولندي إريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام الحالي الاشراف على الفريق الموسم المقبل خلفًا للمؤقت الالماني رالف رانغنيك وسط شكوك حول مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واتفورد يهبط

وهبط واتفورد الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بخسارته بهدف دون رد أمام كريستال بالاس سجله العاجي ويلفريد زاها من ركلة جزاء، ليلحق بنوريتش المتذيل.

وتعرضت آمال بيرنلي بالبقاء لانتكاسة بعد سقوطه1 -3 أمام ضيفه أستون فيلا الذي تقدم عبر داني إينغز (7)، الارجنتيني إيميليانو بوينديا (31) وأولي واتكينز (52)، فيما أحرز العاجي ماكسويل كورنيه هدف أصحاب الارض الشرفي (90+1).

وفي رصيد بيرنلي 34 نقطة من 35 مباراة، مثلها لليدز الذي يلاقي أرسنال الاحد، و32 نقطة لإيفرتون من 33 مباراة الذي يحلّ على ليستر سيتي في اليوم ذاته ولديه مباراة مؤجلة على أرضه ضد كريستال بالاس.

وفاز برنتفورد الثاني عشر على ضيفه ساوثمبتون الخامس عشر 3-صفر بأهداف السويدي بونتوس يانسون (13)، يوان ويسا من كونغو الديمقراطية (14) والنروجي كريستفور أيير (79).

© 2022 AFP