بطولة إيطاليا: نابولي يُبقي على آماله الضئيلة جدًا باللقب

الاسباني فابيان رويس يحتفل بهدفه مع نابولي ضد تورينو في الدوري الايطالي لكرة القدم في 7 ايار/مايو 2022

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – حافظ نابولي على آماله الضئيلة جدًا بتحقيق لقب الدوري الايطالي لكرة القدم بفوزه السبت على مضيفه تورينو 1-صفر بهدف الإسباني فابيان رويس، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين.

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ورفع الفريق الجنوبي رصيده الى 73 نقطة بفارق خمس عن إنتر المتصدر وأربع عن ميلان الثاني الذي في حال فوزه على مضيفه فيرونا الاحد سيقضي على آمال نابولي نهائيًا باللقب قبل مباراتين من نهاية الموسم.

وكان فريق المدرب لوتشانو سباليتي يقارع قطبَي ميلانو على لقبه الثالث في تاريخه بعد أوَّلين في 1987 و1990 بقيادة الاسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا، إلاّ أنّ سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز (خسارتان وتعادل) وضعته خارج المنافسة منطقيًا قبل أن يحقق فوزًا كاسحاً على ساسوولو 6-1 الاسبوع الماضي.

وبعد أن ضمن تأهله الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد غياب موسمين، كان نابولي يأمل في البقاء في دائرة الصراع على اللقب.

وأهدر القائد لورنتسو إنسينيي الذي سيرحل في نهاية الموسم الى فريق تورونتو للمنافسة في الدوري الاميركي، ركلة جزاء في الدقيقة 61 تصدى لها الحارس الألباني إيتريت بيريشا.

إلاّ أنّ رويس سجل هدف الفوز للفريق الجنوبي بعد توغل جميل الى داخل المنطقة قبل أن يسدد بيسراه في المرمى (73).

ومُني تورينو بخسارته الأولى بعد سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة في الدوري ليتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز العاشر.

© 2022 AFP