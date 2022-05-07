بطولة البرتغال: بورتو يحرز لقبه الثلاثين

باتريسيا دي ميلو موريرا ا ف ب

جماهير بورتو في المباراة ضد بنفيكا في الدوري البرتغالي لكرة القدم في 7 ايار/مايو 2022

لشبونة (أ ف ب) – أحرز بورتو لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم للمرة الثلاثين في تاريخه بفوزه المتأخر في لشبونة على مضيفه غريمه اللدود بنفيكا 1-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة 33 قبل الأخيرة.

إعلان اقرأ المزيد

ويدين بورتو بفوزه إلى النيجيري زايدو سانوسي صاحب الهدف الوحيد في الدقائق القاتلة (90+4).

ورفع بورتو رصيده في الصدارة إلى 88 نقطة، متقدماً بفارق 9 نقاط عن سبورتينغ حامل اللقب الموسم الماضي، و16 نقطة عن بنفيكا الثالث.

ويخوض فريقا بورتو وسبورتينغ منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما يلعب بنفيكا الذي وصل هذا الموسم إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأم، الدور الثالث التأهيلي.

وحقق بورتو مع مدربه سيرجيو كونسيساو رقماً قياسياً في الدوري بعدم الخسارة في 58 مباراة توالياً، قبل أن يسقط أمام براغا صفر-1 في المرحلة 31.

وبإمكان بورتو أن يتوج موسمه بثنائية جديدة في حال فوزه بمسابقة الكأس حيث سيخوض نادي شمال البرتغال المباراة النهائية أمام تونديلا صاحب المركز السادس عشر في الدوري، المقررة في 22 الشهر الحالي.

© 2022 AFP