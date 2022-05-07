بطولة فرنسا: الإصابة تبعد باييت عن مرسيليا حتى نهاية الموسم

نيكولا توكا ا ف ب/ارشيف

لاعب وسط مرسيليا ديميتري باييت يخرج مصابا بربلة ساقه في مواجهة فينورد في مسابقة كونفرنس ليغ في 5 أيار/مايو 2022 على ملعب فيلودروم

مرسيليا (أ ف ب) – انتهى موسم صانع ألعاب مرسيليا الفرنسي ديميتري باييت، بعد تعرضه لاصابة الخميس بربلة ساقه اليمنى ضد فينورد روتردام الهولندي ضمن مسابقة كونفرنس ليغ القارية، بحسب ما أعلن ناديه السبت في بيان.

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قال النادي المتوسطي "وقع ديميتري باييت ضحية تمزق عضلي في ربلة الساق تم تقييمه بالفحوص المرجعية المعتادة. بدأ العلاج بالفعل لكن التعافي التام لن يحصل قبل نهاية الدوري".

بدوره، قال باييت البالغ 35 عاماً "تظهر النتائج للأسف عدم قدرتي على اللعب مجددا هذا الموسم. الخيبة كبيرة والألم قوي، لكني محاط بشكل جيد ورسائل دعمكم تمنحني قوة التطلع إلى الأمام، والموسم الجديد يبدأ غداً بالنسبة الي".

وتأتي اصابة اللاعب الرقم 10 في مرسيليا قبل مواجهته الاحد على ارض لوريان في المرحلة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ومحاولته ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أقصي الخميس من نصف نهائي كونفرنس ليغ، المسابقة القارية الثالثة من حيث الأهمية، ولم يفز فريقه في آخر ثلاث مباريات.

يحتل راهناً المركز الثالث في الدوري بالتساوي مع موناكو الذي لعب مباراة أكثر، فيما يبتعد عنه رين الرابع بفارق ثلاث نقاط.

© 2022 AFP