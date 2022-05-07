تشلسي يوافق على بيع النادي لمجموعة الأميركي بوهلي مقابل 5.2 مليار دولار

داينال ليال ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أكّد نادي تشلسي الإنكليزي السبت ان كونسورتيوم يقوده تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز الأميركي للبيسبول، فاز في معركة شراء النادي اللندني بصفقة تبلغ 4.25 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار).

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وكان مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش قد طرح النادي للبيع مطلع آذار/مارس، قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد عملية مزايدة طويلة شملت العديد من المجموعات، اختير بوهلي وشركاؤه المستثمرون، من قبل مجموعة راين، مصرف نيويورك الذي يشرف على عملية البيع.

وتضم مجموعة بوهلي، زميلاً مشاركاً في ملكية امتياز دودجرز، مارك والتر، بالاضافة إلى الملياردير السويسري هانسيورغ فيس وشركة الاستثمار الأميركية كليرلايك كابيتال.

قالوا في بيان "يؤكد نادي تشلسي لكرة القدم الاتفاق على شروط لمجموعة مالكة جديدة بقيادة تود بوهلي، كليرلايك كابيتال، مارك والتر وهانسيورغ فيس، لاستحواذ النادي".

تابعوا "من اجمالي الاستثمار، سيخصص 2.5 مليار جنيه لشراء أسهم النادي، وسيتم إيداع هذه العائدات في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، بقصد التبرع بنسبة 100% لأعمال خيرية بحسب ما أكد رومان أبراموفيتش".

أضاف "ستكون موافقة الحكومة البريطانية مطلوبة لتحويل العائدات من الحساب المصرفي المجمّد".

ستستحوذ مجموعة الأميركي بوهلي على تشلسي مقابل 5.2 مليار دولار باتريك ت. فالون ا ف ب/ارشيف

بالاضافة إلى ذلك، سيلتزم المالكون الجدد باستثمار 1.75 مليار إضافية "لمصلحة النادي".

وحطمت قيمة الصفقة الرقم القياسي السابق لبيع فريق رياضي، والبالغ 2.4 مليار دولار أميركي لنادي نيويورك ميتس الأميركي للبيسبول في 2020.

ويحتاج ملعب ستامفورد بريدج الواقع في غرب لندن والبالغة سعته 42 ألف متفرج، إلى إعادة تطوير كبيرة، تتناسب مع حجمه وقيمة الدخل التي يتمتع بها منافسوه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

لكن بوهلي يملك سجلاً حافلاً في تحسين كل من الملعب والنتائج الرياضية مع دودجرز. نظراً لاستثمار كبير باللاعبين، بلغ دودجرز الأدوار الاقصائية في الدوري الأميركي للبيسبول في المواسم التسعة الماضية وأحرز اللقب عام 2020 بعد انتظار دام 32 سنة.

ولا يزال كونسورتيوم بوهلي بحاجة إلى ارضاء اختبار مالكي ومديري أندية البريميرليغ، لكن تشلسي قال انه يتوقع اكمال عملية البيع قبل نهاية الشهر.

ويتوقع أن يحضر بوهلي مباراة تشلسي مع ولفرهامبتون السبت في ملعب ستامفورد بريدج.

ورحّبت رابطة جماهير تشلسي بالإعلان عن الصفقة وقالت في بيان "سنواصل اجراء مناقشات قريبة مع المالكين المحتملين... نحن متفائلون حيال مستقبل تشلسي. نأمل في انهاء عملية البيع بسرعة".

حرب أوكرانيا

وأجبر تشلسي على العمل بموجب ترخيص خاص من حكومة بريطانيا، منذ فرض عقوبات على أبراموفيتش الذي اشترى النادي عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه وحقق معه انجازات محلية وقارية رائعة.

أسدل الستار على 19 عاماً من النجاح لأبراموفيتش مع تشلسي غلين كيرك ا ف ب/ارشيف

وُصف الملياردير من قبل الحكومة البريطانية بانه جزء من الدائرة المقرّبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه تعهّد بشطب بديون النادي البالغة 1.5 مليار جنيه لمصلحته، وقال إن عائدات البيع ستذهب لضحايا الحرب في أوكرانيا.

وكانت هناك مخوف بشأن مستقبل تشلسي بحال عدم انجاز البيع قبل انتهاء مدة الترخيص في 31 أيار/مايو الجاري، وحذر وزراء النادي من "الوقت المستعار".

وبموجب شروط الترخيص، لم يكن النادي الأزرق قادراً على التوقيع مع لاعبين جديد أو تجديد عقود لاعبيه.

ويسدل بيع حامل لقب دوري أبطال أوروبا الستارة على 19 عاماً من نجاح غير مسبوق لتشلسي في ولاية أبراموفيتش البالغ 55 عاماً والتي شهدت تتويجه بلقب الدوري الإنكليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين (2012 و2021).

وبرغم صموده رياضياً بعد العقوبات المفروضة على أبراموفيتش، تراجعت نتائج تشكيلة المدرب الألماني توماس توخل أخيراً. عانى اقصاء موجعاً من ربع نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني، لكنه قد يضمن مركزاً مؤهلا الى المسابقة القارية بحال حلوله بين الاربعة الاوائل، علما انه يحتل حاليا المركز الثالث.

كما بمقدوره اضافة اللقب العشرين في عهد أبراموفيتش، بحال فوزه على ليفربول في نهائي الكأس الأسبوع المقبل.

© 2022 AFP