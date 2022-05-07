جائزة ميامي الكبرى: لوكلير الأسرع في التجارب التأهيلية

برندان سميالوفسكي ا ف ب

ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والاسباني كارلوس ساينس مع نهاية التجارب التأهيلية لسباق جائزة ميامي الكبرى في 7 أيار/مايو 2022

ميامي (أ ف ب) – سجل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو متصدر ترتيب السائقين أسرع توقيت في التجارب التأهيلية لجائزة ميامي الكبرى السبت، المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

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وسجل ابن الـ 24 عاماً 1:28.796 دقيقة متقدماً بفارق 0:190 ثانية عن زميله في السكوديريا الإسباني كارلوس ساينس، فيما حلّ بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن ثالثاً متأخراً بفارق 0:195 ثانية بعدما ارتكب خطأ بسيطاً في لفته الاخيرة "الطائرة".

وأكمل زميل فيرستابن، المكسيكي سيرخيو "تشيكو" بيريس المراكز الأربعة الاولى، ووصل سائق ألفا روميو الفنلندي فالتيري بوتاس خامساً أمام زميله السابق بطل في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات.

وهي المرة الثالثة هذا الموسم يحقق فيها لوكلير أسرع توقيت خلال "امتحان" يوم السبت والـ 12 في مسيرته، فيما سينطلق زميله ساينس من الخط الأول للمرة الثانية في مسيرته.

وهيمن فريق فيراري على المركزين الأوّل والثاني عند خط الانطلاق للمرة الأولى منذ جائزة المكسيك الكبرى عام 2019.

قال لوكلير المتصدر برصيد 86 نقطة "إنه لأمر مدهش أن أكون هنا والجماهير مجنونة".

وتابع "سيكون تحديًا كبيرًا، لكننا نشعر بالحماس الشديد لأن هناك الكثير من مشجعي فيراري هنا. ونأمل في أن نتمكن من الفوز!"

من ناحيته، رفض فيرستابن الذي يتأخر بفارق 27 نقطة عن سائق الإمارة في اظهار خيبته، وقال "بشكل عام، أنا سعيد من التجارب التأهيلية لأنني شاركت في أربع أو خمس لفات فقط أمس. لكن علينا أن نبدأ في جعل عطلة نهاية الأسبوع هذه أقل صعوبة".

في ما يأتي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.796 د

2- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:28.986 د

3-ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:28.991 د

4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:29.036 د

5- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:29.475 د

6- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.625 د

7- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:29.690 د

8- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:29.750 د

9- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:29.932 د

10-لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:30.676 د

© 2022 AFP