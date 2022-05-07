جاكوبس المريض ينسحب من لقاء كيب كينو لألعاب القوى

اندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

نيروبي (أ ف ب) – انسحب العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس قبل انطلاق لقاء كيب كينو الكيني لالعاب القوى السبت في نيروبي، الأول له منذ تتويجه المفاجئ الصيف الماضي بذهبية سباق 100 م الشهير ضمن أولمبياد طوكيو، وذلك بسبب آلام معوية.

إعلان اقرأ المزيد

وكان من المتوقع أن يتنافس جاكوبس مع وصيفه في الأولمبياد الأميركي فريد كيرلي في أول مواجهة بينهما منذ ألعاب طوكيو.

كتب الاتحاد الإيطالي على موقعه الرسمي "اتخذ البطل الأولمبي قراره هذا الصباح مع فريقه، بسبب مشكلات معوية حدثت أمس (الجمعة) في كينيا".

تابع "لن يظهر مارسيل على خط الانطلاق لانه لا يزال تحت المراقبة في غرفة الطوارئ في مستشفى أوهاي نيما...".

وكان جاكوبس توّج قبل ستة أسابيع باللقب العالمي لسباق 60 م داخل قاعة في بلغراد، عندما تفوق على الأميركي الآخر كريستيان كولمان بطل العالم في سباق 100 م في الدور النهائي.

وتعد المرحلة الثالثة من الجولة القارية العالمية "وورلد أتلتيكس كونتيننتال" (الدرجة الثانية بعد لقاءات الدوري الماسي)، محطة إعدادية قبل شهرين من بطولة العالم المقررة في يوجين بالولايات المتحدة الأميركية.

وقرّر جاكوبس (27 عاما) الابتعاد عن خوض المنافسات منذ تتويجه باللقب الأولمبي الصيف الماضي عندما ظفر ايضا بذهبية التتابع 4 مرات 100 م مع منتخب بلاده، قبل أن يعود مطلع العام الحالي ويفرض نفسه في سباقات 60 م داخل قاعة وتوجها باللقب العالمي في صربيا.

© 2022 AFP