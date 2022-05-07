دوري "أن بي ايه": فيلادلفيا ودالاس يقلصان الفارق إلى 1-2 مع ميامي وفينيكس

ميتشل ليف غيتي/غيتي عبر ا ف ب

عاد عملاق فيلادلفيا الكاميروني جويل امبيد من اصابة وقاد فريقه الى الفوز على ميامي هيت

لوس انجليس (أ ف ب) – قلص كل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ودالاس مافريكس الفارق إلى 1-2 أمام ميامي هيت وفينيكس صنز، الجمعة في نصف نهائي المنطقتين الشرقية والغربية توالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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في المباراة الأولى، ساهم لاعب ارتكاز فيلادلفيا العائد من اصابة بوجهه الكاميروني جويل إمبيد بعدم تعميق ميامي الفارق إلى 3-صفر، عندما سجل 18 نقطة و11 متابعة في سلة ضيفه.

وبرز مع الفائز داني غرين وتايريز ماكسي (21 نقطة) وأضاف جيمس هاردن 17 نقطة، فيما كان جيمي باتلر أفضل مسجل لدى ميامي مع 33 نقطة و9 متابعات.

وتقام المباراة الرابعة الأحد في فيلادلفيا أيضاً، فيما يتأهل إلى نهائي المنطقة الشرقية الفائز في أربع مباريات من أصل سبع، علما ان نصف النهائي الثاني يشهد تعادل ميلووكي باكس حامل اللقب مع بوسطن سليتكس 1-1.

وفي المباراة الثانية في دالاس، قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش المضيف إلى تقليص الفارق مع فينيكس صنز أفضل فريق في الدور العادي، بفوزه عليه 103-94.

سجل دونتشيتش 26 نقطة و13 متابعة و9 تمريرات حاسمة، واضاف جايلين برونسون 28 نقطة، فيما اكتفى الهداف ديفن بوكر بـ18 نقطة والموزع المخضرم كريس بول بـ12 مع الخاسر.

ويلعب المتأهل من هذه المواجهة في نهائي المنطقة الغربية مع المتأهل بين ممفيس غريزليز وغولدن ستايت ووريرز (1-1).

© 2022 AFP