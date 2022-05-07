فورمولا واحد: هاميلتون مستمر في صراعه مع الاتحاد الدولي بشأن المجوهرات

ميامي (أ ف ب) – أكّد البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد، انه لن يزيل مجوهراته بحسب ما طالب الاتحاد الدولي (فيا) من السائقين، حتى لو أدى ذلك الى منعه من المشاركة في النسخة الاولى من جائزة ميامي الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم.

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قال هاميلتون ساخراً في مؤتمر صحافي الجمعة مرتدياً خواتمه، قلائده، أقراط أذنيه، ثقوب أنفه وما لا يقل عن ثلاث ساعات حول الرسغين للتماشي مع مناطق زمنية مختلفة "نملك سائقين احتياطيين، لذا نحن جاهزون ومستعدون لنهاية الأسبوع. هناك أمور كثيرة يمكن القيام بها في هذه المدينة، لذا سأكون على ما يرام في جميع الأحوال".

وإذا كان الحظر على ارتداء المجوهرات قد اعتمد في 2005 كاجراء احترازي، إلا انه لم يُطبّق تماماً من قبل السائقين.

لكن هذا الموسم، قرر المدير الجديد للسباقات نيلس ويتيتش تضييق الخناق، وقد تم التذكير الأول بهذا المعنى في جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم مطلع نيسان/أبريل.

ذكّر على هامش جائزة ميامي "يحظر ارتداء المجوهرات على شكل ثقوب أو سلاسل معدنية حول العنق خلال المسابقة، ويمكن ان تخضع لرقابة قبل الانطلاق".

تابع مبرراً "ارتداء المجوهرات خلال المسابقة قد يعيق التدخلات الطبية وكذلك التشخيص والعلاج اللاحقين بحال الضرورة بعد وقوع حادث".

وعبّر سائق مرسيدس المخضرم عن اسفه قائلاً "لقد حققنا تقدما في هذه الرياضة (...) أمارس هذه الرياضة منذ 16 سنة. منذ 16 سنة وأنا أضع المجوهرات"، مؤكّداً انه "في السيارة، لا أضع سوى أقراط أذني وثقوب في انفي لا يمكنني ازالتها".

وإذا عبر هاميلتون عن استعداده لتوقيع ابراء ذمة لمواصلة وضع مجوهراته، إلا انه يعتبر الدخول في مشادة مضيعة للوقت "سأحاول التواصل مع محمد (الإماراتي بن سليّم رئيس الاتحاد الدولي)، أنا هنا لأكون حليفاً للرياضة، لمحمد وللفورمولا واحد، وأعتقد انه لدينا أشياء أهم لنقوم بها".

وبحسب موقع موتورسبورت.كوم، قبل هاميلتون هذا الاسبوع بازالة المجوهرات القابلة للازالة، وتلقى اعفاء حتى جائزة موناكو الكبرى في نهاية أيار/مايو للامتثال للوائح.

وحصل جدل أيضا في الأسابيع الأخيرة حول لوائح فيا بشأن الملابس الداخلية التي يرتديها السائقون وكذلك الجوارب والقفازات وأقنعة الوجه، ما لاقى اعتراض بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل.

هذا وتصدر زميل هاميلتون في مرسيدس ومواطنه جورج راسل التجارب الحرة الثانية في ميامي وكان الوحيد ينزل تحت حاجز دقيقة ونصف الدقيقة في ظروف حارّة، متقدما على متصدر ترتيب السائقين شارل لوكلير (فيراري) من موناكو والمكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول).

وحل هاميلتون رابعاً فيما لن ينه التجارب الحرة بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) بسبب مشكلات هيدروليكية.

وبعد فوزه في جائرة إيميليا رومانيا أمام زميله بيريس في ثنائية لريد بول في معقل فيراري، يصل فيرستابن الى فلوريدا متأخرًا بفارق 27 نقطة عن لوكلير سائق فيراري في ترتيب بطولة العالم للسائقين.

© 2022 AFP