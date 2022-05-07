كأس فرنسا: نانت يحرز لقبه الرابع بفوزه على نيس 1-صفر  

Saint-Denis (فرنسا) (أ ف ب) – أحرز نانت لقبه الرابع في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على نيس 1-صفر السبت على ملعب "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية.

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ويدين فريق "الكاناري" إلى قائده لودوفيك بلاس الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وهو اللقب الرابع لنانت بعد أعوام 1979 و1999 و2000 والأوّل بشكل عام منذ أن توج بلقبه الثامن في الدوري الفرنسي عام 2001. وقد سمح له هذا الفوز بحجز مركز له في دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

وأقيمت النسخة 105 من المسابقة بقيادة حكمة للمرة الاولى منذ أن أبصرت النور وأمام مدرجات ممتلئة بعد التحرر من القيود والاجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الاولى منذ عام 2019، وبمواكبة حوالي 80 ألف متفرج.

وبلغ نانت المباراة النهائية بعدما أقصى موناكو من نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2 اثر تعادلهما 2-2، فيما جرّد نيس باريس سان جرمان، المتوج مؤخراً بطلاً للدوري للمرة العاشرة في تاريخه، من لقبه في دور ثمن النهائي بفوزه عليه 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً في ثمن النهائي، ليعود ويقصي مرسيليا 4-1 في ربع النهائي وفيرساي من الدرجة الثانية 2-صفر في المربع الذهبي.

ويسعى فريق الـ"كاناري" للتصالح مع أمجاده الماضية بإشراف لاعبه السابق ومدربه الحالي أنطوان كومبواريه (1983-1990).

وجاء التعاقد مع كومبواريه في بداية عام 2021 بهدف تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، إلاّ أنّ الأخير نجح في اعادة الروح للفريق وتناسي الأوقات الصعبة والنتائج الهزيلة والأجواء المشحونة بين الجماهير والرئيس الملياردير البولندي فالديمار كيتا.

آه-إيبا/د ح/ر م

© 2022 AFP