بطولة إسبانيا: فياريال يهدر نقطتين ثمينتين في سعيه لبطاقة دوري الأبطال

جوزيه جوردان اف ب

مدافع اشبيلية الدولي الفرنسي جوليس كوندي (يمين) يحتفل بتسجيله هدف التعادل في مرمى فياريال (1-1) في الدوري الاسباني في الثامن من أيار/مايو 2022.

مدريد (أ ف ب) – فرط فياريال في نقطتين في سعيه للمنافسة على المركز الرابع وحجز بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه إشبيلية 1-1 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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وكان فياريال في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف للاعب وسطه الدولي الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 86، لكن الفريق الأندلسي أدرك التعادل عبر مدافعه الدولي الفرنسي جوليوس كوندي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وكان فياريال يمني النفس بالعودة الى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية بينها خسارتان في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي (صفر-2 ذهابا و2-3 إيابا).

واكتفى فياريال الذي أبلى البلاء الحسن في المسابقة القارية العريقة بإقصائه يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في ثمن وربع النهائي تواليا، بنقطة واحدة أبقته في المركز السابع بفارق ثماني نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال.

في المقابل، عزز اشبيلية حظوظه في ضمان انهاء الموسم بين الاربعة الاوائل بعدما رفع رصيده الى 65 نقطة في المركز الثالث.

وتعادل خيتافي مع رايو فايكانو صفر-صفر.

ويلعب لاحقا إسبانيول مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع ريال مدريد.

© 2022 AFP