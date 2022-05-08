بطولة إنكلترا: أرسنال يعزز مركزه الرابع وحظوظه في بطاقة دوري الأبطال

لاعب أرسنال إيدي نكيتياه (يسار) يحتفل بتسجيله ثنائية الفوز على ليدز يونايد (2-1) في الدوري الانكليزي في الثامن من أيار/مايو 2022.

لندن (أ ف ب) – عزز أرسنال موقعه في المركز الرابع وحظوظه في انتزاع إحدى البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الصعب على ضيفه ليدز 2-1 الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وتقدم أرسنال بهدفين مبكرين سجلهما مهاجمه الواعد إيدي نكيتياه في الدقيقتين الخامسة والعاشرة، لكنه فشل في التعزيز على الرغم من النقص العددي في صفوف ضيوفه اثر طرد مدافعه لوك أيلينغ في الدقيقة 27.

ونجح الضيوف في تقليص الفارق في الدقيقة 66 عبر المدافع الإسباني دييغو يورنتي، وضغطوا بقوة بحثا عن التعادل لكن دون جدوى.

وهو الرابع تواليا لأرسنال بعد ثلاث هزائم متتالية، والـ21 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة وبفارق نقطة واحدة خلف جاره تشلسي الثالث.

كما وسع ارسنال الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين جاره الآخر توتنهام الخامس والذي ينافس بدوره على البطاقة القارية العريقة والذي كان انتزع تعادلا ثمينا من مضيفه ليفربول 1-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ويلتقي أرسنال مع مضيفه توتنهام الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والعشرين، على أن يحل تشلسي ضيفا على ليدز يونايتد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.

في المقابل، مني ليدز يونايتد بخسارته الثانية تواليا والسابعة عشرة هذا الموسم فتراجع إلى المركز الثامن عشر المؤدي الى الدرجة الثانية.

واستفاد إيفرتون من خسارة ليدز يونايتد وخرج من منطقة الهبوط بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 2-1.

وكان إيفرتون البادئ بالتسجيل عبر الاوكراني فيتالي ميكولنكو في الدقيقة السادسة، ورد ليستر سيتي بعد خمس دقائق بواسطة الزامبي بالتسون داكا (11)، قبل أن يمنح المدافع مايسون هولغايت الفوز للضيوف في الدقيقة 30.

وهو الفوز الثاني تواليا لإيفرتون والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 35 نقطة وصعد الى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة امام بيرنلي وليدز علما أنه لعب مباراة أقل منهما سيخوضها الأربعاء ضد مضيفه واتفورد ثاني الهابطين الى التشامبونشيب مع نوريتش سيتي صاحب المركز الاخير.

وعزز وست هام يونايتد حظوظه في بطاقة مسابقة كونفرس ليغ وربما يوروبا ليغ بفوزه الكبير على مضيفه نوريتش سيتي برباعية نظيفة بينها ثنائية للدولي الجزائري سعيد بن رحمة (12 و45+3).

وسجل الجامايكي ميشيل أنتونيو (30) والأرجنتيني مانويل لانسيني (65 من ركلة جزاء) الهدفين الآخرين.

وعزز وست هام يونايتد موقعه في المركز السابع برصيد 55 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد السادس علما أن الاخير لعب مباراة أكثر.

ويلعب لاحقا مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد.

© 2022 AFP