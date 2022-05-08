بطولة المانيا: بايرن يسقط في فخ التعادل مع شتوتغارت المهدد بالهبوط

كريستوف ستاكه ا ف ب

برلين (أ ف ب) – فشل بايرن ميونيخ للمرة الثانية تواليا بتحقيق الفوز بعد تتويجه بطلا قبل أسبوعين، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه شتوتغارت المهدد بشبح الهبوط الى الدرجة الثانية 2-2 الاحد في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

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ورفع بايرن رصيده في الصدارة الى 76 نقطة متقدما على بوروسيا دورتموند بفارق 10 نقاط.

وكان الفريق البافاري خسر امام ماينتس 1-3 في المرحلة السابقة وتم انتقاد لاعبيه لانه ذهبوا مباشرة بعدها في اجازة الى ايبيسا الاسبانية علما انه لم يعد لديهم اي شيء يلعبون من اجله بعد خروجهم المبكر من كأس المانيا ثم من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على يد فياريال الاسباني.

على ملعب اليانز ارينا وفي اخر مباراة له على ارضه، تعثر بايرن ميونيخ بالتعادل مع شتوتغارت الذي ابقى على اماله الضئيلة في البقاء في الدرجة الاولى لكنه على الارجح سيخوض الملحق ضد ثالث دوري الدرجة الثانية لمعرف من منها سيلعب ضمن اندية النخبة الموسم المقبل.

وافسد شتوتغارت بالتالي احتفالات الفريق البافاري الذي رفع لاعبوه درع الدوري بعد المباراة.

واضاع المصري عمر مرموش فرصة اولى لشتوتغارت قبل ان يفتتح زميله البرتغالي تياغو توماس التسجيل بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك (9).

واصاب توماس مولر العارضة قبل ان يتصدى حارس شتوتغارت فلوريان مولر لتسديدة رائعة للاعب نفسه قبل ان يدرك بايرن التعادل بالنيران الصديقة عندما سدد سيرج غنابري كرة قوية حولها المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس خطأ في مرماه (36).

وسرعان ما اضاف مولر الهدف الثاني عندما استدار على نفسه وسدد في الشباك (44).

بيد ان الضيوف نجحوا في ادراك التعادل عبر الدولي النمسوي ساشا كالاديزيتش (52).

وسنحت للفريقين فرص عدة لحسم النتيجة من دون ان يتمكنا من ذلك قبل ان يطرد جناح بايرن الفرنسي كينغسلي كومان في اواخر المباراة بعد تدخل عنيف ضد مافروبانوس.

ويملك شتوتغارت 27 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 30 لهرتا برلين السادس عشر، وفي المرحلة الاخيرة يلتقي شتوتغارت مع ضيفه كولن، في حين يحل هرتا برلين ضيفا على دورتموند.

وفي مباراة اخرى اقيمت الاحد ايضا، اكتفى اينتراخت فرانكفورت الذي بلغ المباراة النهائية للدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) حيث سيلاقي فينورد الهولندي في 18 الحالي، بنقطة واحدة مع بوروسيا مونشنغلادباخ بتعادلهما 1-1.

ويلعب لاحقا لايبزيغ مع اوغسبورغ.

© 2022 AFP