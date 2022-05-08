بطولة فرنسا: متز ينعش آماله بالبقاء ويبخر حلم ليون بدوري الأبطال

لاعبو متز يحتفلون بهدف الفوز في مرمى ليون (3-2) في الدوري الفرنسي في الثامن من ايار/مايو 2022.

باريس (أ ف ب) – أنعش الجزائري فريد بولاية آمال فريقه متز في البقاء وبخَّر حلم ليون بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الأنفاس الأخيرة الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وتقدم متز بهدفين لفنسان باجو (27) والكاميروني ديدييه لامكيل زي (40)، ورد ليون بثنائية لمهاجمه موسى ديمبيليه (43 و84)، قبل أن يخطف بولاية الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وأكمل ليون ثلث الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه البرازيلي تياغو منديش (68).

وهذا الفوز هو الأول لمتز منذ 16 كانون الثاني/يناير الماضي أمام رينس، وبعد سلسلة من 15 مباراة من دون انتصار، فتخلص من المركز الأخير مستغلا خسارة بوردو امام انجيه 1-4 فرفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سانت إتيان صاحب الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق فاصل مع ثالث الدرجة الثانية من أجل تفادي الهبوط، والذي يحلّ ضيفاً على نيس الأربعاء في ختام المرحلة.

وصعد متز الى المركز المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق ست نقاط عن لوريان السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط والذي يستضيف مرسيليا لاحقا.

أما ليون الذي كان يمني نفسه بفوز يبقيه في السباق إلى بطاقة الدور التمهيدي من المسابقة القارية الأم، فبقي بهذه الخسارة سابعاً مع 55 نقطة بفارق 10 نقاط خلف مرسيليا وموناكو اللذين يتقاسمان المركز الثاني، وبالتالي سيغيب للموسم الثالث توالياً عن دوري أبطال أوروبا.

وتبخرت امال ليون ايضا في المشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لانه بات يتخلف بفارق سبع نقاط عن رين الرابع، وستكون مهمته صعبة في خطف المركز الخامس من ستراسبورغ الذي يسبقه بخمس نقاط، وهو المركز المؤهل إلى ملحق "كونفرنس ليغ".

وبات بوردو قريبا من الهبوط الى الدرجة الثانية بخسارته الكبيرة 1-4 امام انجيه الذي ضمن الى حد كبير بقاءه بين الكبار.

وتقدم انجيه بهدفين لمحمد علي شو (5) وباتيستا مندي (36)، وقلص سيكو مارا الفارق للضيوف (60)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين عبر الكاميروني ستيفان باهوكين (62) والبرتغالي ماتياس بيريرا لاج (90).

وصعد انجيه الى المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين امام تروا الذي يحل ضيفا على باريس سان جرمان المتوج باللقب لاحقا، فيما تجمد رصيد بوردو عند 27 نقطة في المركز الأخير.

وعزز كليرمون فيران حظوظه في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه مونبلييه بهدفين للكوسوفي البسان راشاني (4) والغيني محمد بايو (69 من ركلة جزاء) مقابل هدف لجوريس شوتار (32).

وخسر رينس امام لنس بهدف للكوسوفي أربير زينيلي (28) مقابل هدفين لفلوريان ستوكا (55) والعاجي سيكو فوفانا (90+1).

© 2022 AFP