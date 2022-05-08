بطولة فرنسا: مرسيليا يستعيد التوازن والمركز الثاني والبطل يواصل الترنح

لاعبو مرسيليا يحتفلون بهز شباك لوريان (3-صفر) في الدوري الفرنسي في الثامن من أيار/مايو 2022.

باريس (أ ف ب) – استعاد مرسيليا توازنه والمركز الثاني بفوزه الكبير على مضيفه لوريان 3-صفر، فيما واصل باريس سان جرمان المتوج بطلا الترنح بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه تروا 2-2 الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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في المباراة الاولى، محا مرسيليا خيبة أمله بالخروج من نصف نهائي مسابقة كونفرس ليغ على يد فيينورد الهولندي، بفوز ساحق على مضيفه لوريان بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي بامبا ديانغ (39) وماتيو غندوزي (48) والبرازيلي جيرسون (67).

واستعاد مرسيليا نغمة الانتصارات محليا عقب الخسارة الكبيرة على ارضه امام ليون بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية فحقق فوزه الـ20 هذا الموسم رافعا رصيده الى 68 نقطة ومستعيدا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط من موناكو الفائز على ليل 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وعزز مرسيليا حظوظه في حجز احدى البطاقتين الثانية المباشرة او الدور التمهيدي لدوري الابطال حيث بات يبتعد بفارق ست نقاط عن رين الرابع الذي يحل ضيفا على نانت الاربعاء في ختام المرحلة.

ويخوض مرسيليا مباراتين قويتين في المرحلتين المتبقيتين امام رين وستراسبورغ الخامس.

وفي الثانية على ملعب "بارك دي برانس"، واصل باريس سان جرمان عثراته وسقط في فخ التعادل الثالث تواليا وكان امام ضيفه تروا 2-2.

وتقدم سان جرمان بهدفين لقائده الدولي البرازيلي ماركينيوس (6) ومواطنه نيمار دا سيلفا (25)، لكن تروا قلص الفارق عبر أوغبو (30)، قبل أن يدرك له تارديو التعادل مطلع الشوط الثاني (49 من ركلة جزاء).

وهو التعادل الثالث تواليا لسان جرمان والثاني على أرضه بعد الاول امام لنس 1-1 عندما استعاد اللقب، قبل ان يتعثر امام مضيفه ستراسبورغ 3-3.

وعزز سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة مقابل 37 نقطة لتروا الخامس عشر الذي خطا خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الأولى.

متز ينعش اماله في البقاء

وأنعش الجزائري فريد بولاية آمال فريقه متز في البقاء وبخَّر حلم ليون بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتسجيله هدف الفوز 3-2 في الأنفاس الأخيرة.

وتقدم متز بهدفين لفنسان باجو (27) والكاميروني ديدييه لامكيل زي (40)، ورد ليون بثنائية لمهاجمه موسى ديمبيليه (43 و84)، قبل أن يخطف بولاية الفوز في الدقيقة الأخيرة.

لاعبو متز يحتفلون بهدف الفوز في مرمى ليون (3-2) في الدوري الفرنسي في الثامن من ايار/مايو 2022. جان-كريستوف فيرهايغن اف ب

وأكمل ليون ثلث الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه البرازيلي تياغو منديش (68).

وهذا الفوز هو الأول لمتز منذ 16 كانون الثاني/يناير الماضي أمام رينس، وبعد سلسلة من 15 مباراة من دون انتصار، فتخلص من المركز الأخير مستغلا خسارة بوردو امام انجيه 1-4 فرفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سانت إتيان صاحب الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق فاصل مع ثالث الدرجة الثانية من أجل تفادي الهبوط، والذي يحلّ ضيفاً على نيس الأربعاء في ختام المرحلة.

وصعد متز الى المركز المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق ست نقاط عن لوريان السابع عشر وآخر الناجين من الهبوط.

أما ليون الذي كان يمني نفسه بفوز يبقيه في السباق إلى بطاقة الدور التمهيدي من المسابقة القارية الأم، فبقي بهذه الخسارة سابعاً مع 55 نقطة بفارق 10 نقاط خلف مرسيليا وموناكو اللذين يتقاسمان المركز الثاني، وبالتالي سيغيب للموسم الثالث توالياً عن دوري أبطال أوروبا.

وتبخرت امال ليون ايضا في المشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لانه بات يتخلف بفارق سبع نقاط عن رين الرابع، وستكون مهمته صعبة في خطف المركز الخامس من ستراسبورغ الذي يسبقه بخمس نقاط، وهو المركز المؤهل إلى ملحق "كونفرنس ليغ".

وبات بوردو قريبا من الهبوط الى الدرجة الثانية بخسارته الكبيرة 1-4 امام انجيه الذي ضمن الى حد كبير بقاءه بين الكبار.

وتقدم انجيه بهدفين لمحمد علي شو (5) وباتيستا مندي (36)، وقلص سيكو مارا الفارق للضيوف (60)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين عبر الكاميروني ستيفان باهوكين (62) والبرتغالي ماتياس بيريرا لاج (90).

وصعد انجيه الى المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة امام تروا، فيما تجمد رصيد بوردو عند 27 نقطة في المركز الأخير.

وعزز كليرمون فيران حظوظه في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه مونبلييه بهدفين للكوسوفي البسان راشاني (4) والغيني محمد بايو (69 من ركلة جزاء) مقابل هدف لجوريس شوتار (32).

وخسر رينس امام لنس بهدف للكوسوفي أربير زينيلي (28) مقابل هدفين لفلوريان ستوكا (55) والعاجي سيكو فوفانا (90+1).

© 2022 AFP