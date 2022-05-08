جائزة ميامي الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الاول امام لوكلير

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن خلال سباق جائزة ميامي الكبرى في الفورمولا واحد في الثامن من أيار/مايو 2022.

ميامي (أ ف ب) – احرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المركز الاول في سباق جائزة ميامي الكبرى المرحلة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد الاحد متقدما على شارل لوكلير من موناكو (فيراري).

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وحل ثالثا سائق فيراري الاخر الاسباني كارلوس ساينس.

وسيطر السائقان على السباقات الخمسة هذا الموسم، فحقق لوكلير الفوز في اثنين، وفيرستابن في ثلاثة.

ونجح فيرستابن الذي انطلق من المركز الثالث في تجاوز ساينس الثاني عند المنعطف الاول، قبل ان يكرر السيناريو على لوكلير في الربع الأول من السباق.

وحقق فيرستابن باكورة القابه العالمية الموسم الماضي بعد صراع مرير مع البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الفائز بدوره باللقب 7 مرات متساويا في الرقم القياسي مع الالماني ميكايل شوماخر.

وكان سباق ميامي الأول من أصل سباقين في الولايات المتحدة هذا العام، إضافة إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى العريقة التي تقام في أوستن في ولاية تكساس.

وستدرج اعتبارًا من العام المقبل جائزة ثالثة في بلاد العم سام مع سباق ليلي تحت أضواء شوارع لاس فيغاس والكازينوهات.

© 2022 AFP