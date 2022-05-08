دوري "أن بي إيه": ميلووكي وغولدن ستايت يتقدّمان على بوسطن وممفيس

ستايسي ريفير GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – سجّل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 42 نقطة و12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة ليقود حامل اللقب ميلووكي باكس إلى فوزه الثاني على بوسطن سلتيكس 103-101 في نصف نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على غرار غولدت ستايت ووريرز الذي أسقط ضيفه ممفيس غريزليز 142-112 في المنطقة الغربية.

إعلان اقرأ المزيد

وبالتالي، تقدم ميلووكي 2-1 في سلسلة المواجهات مع بوسطن قبل المباراة الرابعة على أرضه الاثنين.

وعلى خطاه غرباً، تقدم غولدن ستايت 2-1 على ممفيس بنتيجة قاسية في سان فرانسيسكو، وهي الأقسى لغريزليز الذي تلقى نجمه جا مورانت إصابة في الركبة في أواخر الربع الرابع بعد تسجيله 34 نقطة وثلاث متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

غير أن سيطرة ستيفن كوري الذي أحرز 30 نقطة ورفاقه كانت الأعلى كعباً، مع 27 نقطة لجوردان بول البديل، و21 نقطة لكلاي تومسون، إضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين سجلوا أكثر من عشر نقاط في هذا الانتصار الصريح.

© 2022 AFP