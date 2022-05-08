زيارة نادرة للرئيس السوري إلى إيران

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مصافحا الرئيس السوري بشار الاسد في طهران في الثامن من ايار/مايو 2022

طهران (أ ف ب) – التقى الرئيس السوري بشار الأسد الأحد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي خلال زيارة نادرة لطهران، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.

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وقال التلفزيون إن الأسد قام بزيارة قصيرة للحليف الإيراني عقد خلالها لقاءين منفصلين مع "المرشد الأعلى والرئيس إبراهيم رئيسي".

وتعود آخر زيارة قام بها الرئيس السوري لإيران إلى شباط/فبراير 2019، وكانت الأولى له إلى طهران منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011.

وإيران، الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا، تدعم سلطة الأسد مالياً وأرسلت آلاف "المتطوعين" إلى سوريا بإشراف أعضاء من الحرس الثوري، للقتال إلى جانب النظام في الحرب ضد مقاتلي المعارضة والجماعات الجهادية.

وقال المرشد الأعلى، بحسب بيان نُشر على موقعه، إن العلاقات بين طهران ودمشق "حيوية" و "ينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فاكثر".

وأضاف "بينما يتواصل قادة دول الجوار مع زعماء الكيان الصهيوني ويحتسون القهوة معهم، يتظاهر سكان هذه الدول (نفسها) ويرددون شعارات مناهضة للصهيونية كما في يوم القدس. هذا هو واقع المنطقة الآن".

يصادف "يوم القدس" الذي أعلنته إيران عام 1979 الجمعة الاخيرة من شهر رمضان كل عام. وللمناسبة، خرجت تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في عدة دول عربية، بعضها أقام علاقات مع إسرائيل.

© 2022 AFP