أن بي ايه: دالاس يسجل 20 ثلاثية ليعادل صنز وسيكسرز يسقط ميامي

رون جينكينز غيتي/ا ف ب

السلوفيني لوكا دونتشيتش خلال مباراة فريقه دالاس مافريكس مع فينيكس صنز في الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 9 ايار/مايو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل دالاس مافريكس 20 ثلاثية ونجح مرة جديدة في إيقاف صانع الألعاب كريس بول ليفوز 111-101 على ضيفه فينيكس صنز ويعادل السلسلة 2-2 الاحد في نصف نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، كما فعل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الشرقية بفوزه 116-108 على ضيفه ميامي هيت.

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في المباراة الاولى، سجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 26 نقطة وأضاف دوريان فيني-سميث 24 لدالاس الذي حقق فوزه الثاني على أرضه بعد خسارته أول مباراتين.

نجح دالاس في الحد من خطورة صنز رغم ضعف نسبة التسديد من دونتشيتش الذي نجح في تسع محاولات من أصل 25 وثلاثية واحدة من 10.

لكن بشكل عام، كان دالاس مميزًا من المسافات البعيدة، إذ ساهمت ثلاثياته الثماني في الربع الاول في التقدم 37-25، فيما أنهى الشوط الاول بـ14 ثلاثية وهو رقم قياسي للنادي في شوط واحد في مباراة في الادوار الاقصائية. كما أنهى فيني-سميث المباراة مع ثماني ثلاثيات.

كان ديفن بوكر الافضل في صنز مع 35 نقطة، فيما اكتفى بول بخمس نقاط وسبع تمريرات حاسمة.

قال دونتشيتش "هذا الفريق رائع. كل من يدخل على أرض الملعب يقدم كل ما لديه".

في فيلادلفيا، سجل جيمس هاردن 31 نقطة ليقود فريقه لمعادلة السلسلة في مباراة وصل فيها ستة لاعبين من سيكسرز الى عتبة العشر نقاط أقله.

أما الكاميروني جويل إمبيد الذي غاب عن أول مباراتين بسبب ارتجاج في المخ وكسر في الوجه، فقد سجل 24 نقطة كما صعّب دفاعه المحكم الامور على ميامي مجددًا.

© 2022 AFP