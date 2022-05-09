تصنيف المضرب: جابر تعود الى المركز السابع وألكاراس سادسًا

باريس (أ ف ب) – عادت التونسية أنس جابر الاثنين الى المركز السابع الأفضل لها في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب "دبليو تي ايه" بفضل تتويجها بدورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، فيما قفز الشاب الإسباني الرائع كارلوس ألكاراس الى أفضل مرتبة في مسيرته باحتلاله المركز السادس بعد مشوار مذهل في عاصمة بلاده في طريقه الى اللقب.

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وتقدّمت جابر ثلاث مراتب بعد فوزها السبت في النهائي على الاميركية جيسيكا بيغولا لتحقق اللقب الاكبر في مسيرتها، والثاني بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات.

ولم يسبق لجابر (27 عامًا) قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات الألف ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب.

وتبدّلت كل المراكز في قائمة الـ18 الاوليات باستنثاء الصدارة التي حافظت عليها الشابة البولندية إيغا شفيونتيك، فيما عادت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الى الوصافة على حساب الاسبانية باولا بادوسا.

لدى الرجال، وبعد مشوار مذهل في مدريد أطاح فيه مواطنه الاسباني رافايل نادال في ربع النهائي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في دور الاربعة والالماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب في النهائي ليصبح أصغر بطل على الإطلاق في مدريد، تقدم ألكاراس (19 عاماً) الى المركز السادس في تصنيف رابطة المحترفين "ايه تي بي".

في هذا المشوار الذي حقق في نهايته لقبه الثاني في دورات الماسترز بعد ميامي هذا العام والرابع في 2022، حقق إنجازات رائعة. بات أول لاعب على الإطلاق يسقط نادال وديوكوفيتش في مباراتين تواليًا على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليًا في أي بطولة أو دورة وأصغر لاعب يفوز على مصنف أوّل في العالم منذ 17 عامًا منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجيه فيدرر في 2005 في رولان غاروس.

رفع رصيده الى خمسة ألقاب بشكل عام وبات أصغر لاعب يحقق هذا العدد من الالقاب منذ نادال بالذات عندما كان الاخير في سن الثامنة عشرة في 2005.

كما أصبح أصغر لاعب منذ بدء البطولات والدورات بنظامها الحالي في 1990، يفوز على ثلاثة لاعبين من المصنفين الخمسة الأوائل في دورة واحدة، مؤكدًا أنه سيكون من أبرز المرشّحين للمنافسة على لقب بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، المقرّرة في 22 ايار/مايو الحالي.

- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8260 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 7990

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7020

4- الإسباني رافايل نادال 6435

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5750

6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4773 (+3)

7- الروسي أندري روبليف 4115 (+1)

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3895 (-2)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3760 (+1)

10- النروجي كاسبر رود 3760 (-3)

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 7061

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5011 (+1)

3- الإسبانية باولا بادوسا 4720 (-1)

4- اليونانية ماريا ساكّاري 4596 (+1)

5- الإستونية أنيت كونتافيت 4446 (+1)

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4152 (+1)

7- التونسية أنس جابر 3895 (+3)

8- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3721 (-4)

9- الاميركية دانيال كولينز 3211 (-1)

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3135 (-1)

© 2022 AFP