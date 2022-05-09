دورة روما: فافرينكا يحقق فوزه الأوّل منذ أكثر من عام وأوساكا تعلن انسحابها

السويسري ستانيسلاس فافرينكا يصد كرة للأميركي رايلي أوبيلكا في الدور الأوّل لدورة روما الدولية، إحدى دورات الماسترز ألف نقطة في 9 أيار/مايو 2022

روما (أ ف ب) – حقق السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا أوّل فوز له منذ أكثر من عام اثر تغلبه الإثنين على الأميركي رايلي أوبيلكا، المصنف 17 عالمياً، 3-6 و7-5 و6-2، في الدور الأوّل لدورة روما الدولية، إحدى دورات الماسترز ألف نقطة.

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وكان فافرينكا المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً والذي تراجع للمرتبة 361 في التصنيف العالمي خرج في الدور الاوّل من دورتي ماربيا الاسبانية ومونتي كارلو وهما الوحيدتان اللتان شارك فيهما منذ مطلع العام الحالي.

واحتاج فافرينكا (37 عاماً) إلى ساعتين و5 دقائق للفوز على أوبيلكا، المصنف 14 في الدورة، في حين حيّت الجماهير عودته إلى سكة الانتصارات بمواجهة الأميركي الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة في روما.

عبّر فافرينكا عن فرحته، قائلاً "أنا سعيد جداً"، وتابع مع ابتسامة على محياه خلال المؤتمر الصحافي "لقد كنت بعيداً عن كرة المضرب لفترة طويلة جداً. لقد عملت كثيراً للعودة، إنه لأمر رائع الفوز في مباراة أخيراً. لنرى ما إذا كانت الأمور ستسير على نحو أفضل".

ووضع فافرينكا الفائز بثلاثة ألقاب كبيرة في الغراند سلام (أستراليا ورولان غاروس عام 2014 وفلاشينغ ميدوز عام 2016) حداً لمشاركاته في آذار/مارس عام 2021، بعد خروجه من الدور الاول لدورة الدوحة بسبب اصابة في ساقه اليسرى ابعدته عن الملاعب نحو عام.

وأردف "بعد عمليتين، في سني، يمكنني بسهولة التوقف عن اللعب. ولكن ما زلت أشعر بهذه النيران في داخلي. ما زلت أعتقد أنني أستطيع اللعب بشكل رائع وتحقيق نتائج رائعة، ربما ليس على الفور، ولكن في غضون بضعة أشهر".

ويعود الفوز الأخير للسويسري الذي ضرب موعداً في الدور الثاني مع الصربي لاسلو دجيري (58) إلى الدور الأوّل من بطولة أستراليا المفتوحة في شباط/فبراير 2021.

في المقابل، أعلنت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة اولى عالمياً سابقاً انسحابها من دورة روما للألف لمعاناتها من التهاب في وتر أخيل، كي لا تخاطر قبل انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب بعد اسبوعين من الآن.

وقالت أوساكا في بيان رسمي "للأسف، يتعيّن عليّ الانسحاب من دورة روما لأن الاصابة التي عانيت منها في دورة مدريد الاسبوع الماضي لم اتعاف منها تماماً".

واضافت "انها اصابة في وتر أخيل وبالتالي عليّ أن أكون حذرة لا سيما قبل رولان غاروس".

وخسرت أوساكا في الدور الثاني من دورة مدريد الاسبانية أمام صاحبة الأرض سارا سوريبيس 3-6 و1-6.

© 2022 AFP