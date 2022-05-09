دوري "أن بي ايه": الصربي يوكيتش أفضل لاعب للموسم الثاني توالياً (اعلام)

إرزا شو غيتي/غيني عبر ا ف ب

أختير الصربي نيكولا يوكيتش نجم فريق دنفر ناغتس أفضل لاعب في الدوري المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للعام الثاني توالياً بحسب ما أفادت الإثنين قناة "إي أس بي إن"

لوس انجليس (أ ف ب) – أختير الصربي نيكولا يوكيتش نجم فريق دنفر ناغتس أفضل لاعب في الدوري المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للعام الثاني توالياً، بحسب ما أفادت الإثنين قناة "إي أس بي إن".

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وتفوق يوكيتش في السباق النهائي على الكاميروني جويل إمبيد عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي كان يمني النفس باحراز الجائزة بعدما أنهى الموسم كأفضل مسجل في الدوري مع 30.6 نقطة في المباراة، والمتوج باللقب عامي 2019 و2020 اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس.

وسيعلن رسمياً في وقت لاحق هذا الاسبوع عن فوز ابن الـ 27 عاماً بعد تألقه بشكل لافت في موسم 2020-2021 بتسجيله معدلاً مقداره 27.1 نقطة في المباراة الواحدة، إضافة إلى 13.8 متابعة و7.9 تمريرات حاسمة.

وقاد "العملاق" يوكيتش (2.10 م) فريقه لاحتلال المركز السادس في المنطقة الغربية، لكنه فشل في تجاوز الدور الأوّل للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بخسارته أمام غولدن ستايت ووريرز 1-4.

وفشل إمبيد في أن يصبح ثاني لاعب من أصل أفريقي يحرز الجائزة بعد حكيم أولاجوان النيجيري الأصل والذي نال الجنسية الأميركية عام 1993 وحصل على لقب أفضل لاعب في العام التالي.

وهو العام الرابع توالياً يُمنح فيها لاعب غير أميركي جائزة الأفضل في الدوري المنتظم.

وبات يوكيتش اللاعب الرقم 15 يحرز جائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم أكثر من مرة، ليدخل النادي المغلق الذي يضم أبرز اللاعبين في تاريخ "أن بي ايه" على غرار بيل راسل وويلت تشامبرلين وكريم عبدالجبار وموزيس مالون ولاري بيرد وماجيك جونسون ومايكل جوردان وليبرون جيمس وأنتيتوكونمبو...

© 2022 AFP