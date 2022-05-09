مقتل ثلاثة عناصر أمن في هجوم على مركز اقتراع في الفيليبين

ماريا تان ا ف ب

فيليبينيون يدلون بأصواتهم داخل كنيسة أقيم فيها مركز اقتراع في الانتخابات الرئاسية في مدينة كويزون بضواحي مانيلا في 9 أيار/مايو 2022

دافاو (الفيليبين) (أ ف ب) – قتل ثلاثة عناصر أمن الإثنين في جنوب الفيليبين حين فتح مسلحون النار داخل مركز اقتراع، على ما أفادت الشرطة في وقت يتوجه الملايين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

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ووقع إطلاق النار بعيد بدء الاقتراع في بلدية بولوان في جزيرة مينداناو حيث تنشط مجموعات مسلحة من المتمردين الشيوعيين والناشطين الإسلاميين.

وصرح رئيس البلدية السابق ابراهيم مانغوداداتو لوكالة فرانس برس أن الذين كانوا داخل المدرسة حيث مركز الاقتراع هرعوا للاحتماء حين بدأ إطلاق النار.

وأصيب حارس رابع في الهجوم، وفق ما أفاد رولدان كونتونغ المتحدث باسم شرطة مقاطعة ماغينداناو.

وأعقب الهجوم انفجارا وقع في وقت متأخر الأحد داخل مركز اقتراع في داتو أونساي في جزيرة مينداناو أيضا وأسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح.

بدأ نحو 67 ناخب في الفيليبين الإثنين الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في استحقاق يُعدّ نجل الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس المرشح الأوفر حظاً للفوز به ولإعادة عائلته إلى السلطة.

كذلك تشمل الانتخابات اختيار نائب الرئيس والنواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ وحكام المقاطعات الـ81 ومسؤولين منتخبين آخرين.

© 2022 AFP