منسق الاتحاد الأوروبي لمحادثات فيينا يزور طهران هذا الأسبوع

وزارة الخارجية الإيرانية/ا ف ب/ارشيف

جلسة محادثات في طهران بين كبير المفاوضين الإيرانيين حول الملف النووي علي باقري والمسؤول الأوروبي إنريكي مورا في 27 آذار/مارس 2022

طهران (أ ف ب) – أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين أن منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا حول النووي الإيراني إنريكي مورا سيزور طهران هذا الاسبوع، فيما أفادت الصحافة المحلية أن الزيارة ستجري الثلاثاء.

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وقال سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن مورا "سيلتقي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري" كبير المفاوضين في جمهورية ايران الإسلامية".

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات التي تجري بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، الى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وبعد توقّف المفاوضات في آذار/مارس في العاصمة النمساوية، دعت ايران في 25 نيسان/أبريل إلى اجتماع في "اقرب وقت ممكن" لإحياء الاتفاق النووي.

وتابع خطيب زاده "زيارة السيد مورا تجعل المفاوضات تتقدّم في الاتجاه الصحيح"، لكن ذلك "لا يعني أنه يحمل رسالة جديدة بعد توقّف" المفاوضات، كون الرسائل "يتمّ تبادلها باستمرار بين ايران والولايات المتحدة، عن طريق الاتحاد الأوروبي".

ومن بين العقبات الرئيسية مطالبة طهران بإزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء الأميركية لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

وأضاف خطيب زاده أن على الإعلام "ألّا يحصر المسائل (المعلّقة) بين ايران والولايات المتحدة بموضوع واحد، مثل موضوع الحرس الثوري".

وقال أيضًا، دون أن يعطي تفاصيل "احتُرمت الخطوط (الحمر) التي حدّدتها السلطات العليا للجمهورية الإسلامية ولذلك وصلنا إلى هذا الوضع اليوم".

وأضاف "إذا قررت الولايات المتحدة اليوم احترام حقوق الشعب الايراني، يمكننا الذهاب إلى فيينا بعد زيارة السيد مورا، وتوقيع الاتفاق".

ولفت إلى أن "السيد مورا طلب عقد اجتماعات أخرى (مع مسؤولين ايرانيين) داخل وخارج وزارة الخارجية، لكن علينا أن نرى ما سيحدث".

© 2022 AFP