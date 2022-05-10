أن بي ايه: كوري يقود ووريرز لفوز متأخر على غريزليز وسلتيكس يسقط باكس

إيرزا شو غيتي/ا ف ب

ستيفن كوري يحتفل بعد فوز فريقه غولدن ستايت ووريرز على ممفيس غريزليز في نصف نهائي المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الاميركي للحترفين في 9 ايار/مايو 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل ستيفن كوري 32 نقطة ليقود غولدن ستايت ووريرز لفوز مثير ومتأخر على ضيفه ممفيس غريزليز 101-98 الاثنين ويصبح على بعد فوز من بلوغ نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما عادل بوسطن سلتيكس السلسلة 2-2 مع ميلووكي باكس حامل اللقب بفوزه على مضيفه 106-108 في الشرقية.

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سجل كوري 18 نقطة في الربع الاخير ليقود عودة متأخرة لووريرز قبل أقل من دقيفة على نهاية المباراة ليتقدم 3-1 في السلسلة.

كان ممفيس الذي عانى من خسارة قاسية 142-112 في المباراة الثالثة السبت في طريقه لمعاقبة ووريرز في إحدى أسوأ مباريات الاخير على الصعيد الهجومي منذ سنوات وخطف الفوز.

ولكن بعد أن تقدم من الربع الاول حتى الدقيقة الاخيرة، أخفق غريزليز الغائب عنه نجمه جا مورانت في الحفاظ على هذه الافضلية في الامتار الاخيرة.

وبفضل إحدى ثلاثياته الاربع التي أحرزها في الامسية، بات كوري أول لاعب يسجل 500 ثلاثية في الادوار الاقصائية في تاريخ الدوري.

وغاب عن ووريرز مدربه ستف كير بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا قبل ساعات من المباراة.

في ميلووكي، سجل آل هورفورد 30 نقطة ليقود بوسطن سلتيكس الى انتفاضة متأخرة ومعادلة السلسلة 2-2.

بدا باكس حامل اللقب في طريقه الى التقدم 3-1 بعد أن وسع الفارق الى 11 نقطة مع أواخر الربع الثالث وأداء رائع لنجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي أنهى اللقاء مع 34 نقطة و18 متابعة وخمس تمريرات حاسمة.

إلا أن الاداء الهجومي الرائع لسلتيكس في الربع الاخير، بما فيها 16 نقطة لهورفورد و43 نقطة لبوسطن مقابل 28 فقط لباكس، غيّر مسار المباراة قبل المواجهة الخامسة الاربعاء في بوسطن.

كما أحرز جايسون تايتوم 30 نقطة و18 لكل من جايلن براون وماركوس سمارت.

© 2022 AFP