الاتحاد الاوروبي يقدّم 1,56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في 2022

بكر القاسم ا ف ب

نازحون سوريون في مخيم قبل نقلهم إلى مجمع سكني في بلدة بزاعة في مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا في 9 شباط/فبراير 2022

بروكسل (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن سيقدّم مساعدة بقيمة 1,56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في العام 2022، داعيًا المشاركين الآخرين في المؤتمر السادس للمانحين في بروكسل إلى عدم التخلّي عن شعب سوريا.

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وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1,5 مليار يورو. وللعام 2023، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1,56 مليار يورو".

وتابع، متوجهُا إلى ممثلي نحو 70 دولة ومؤسسة دولية حاضرين في المؤتمر "أطلب منكم أن تُظهروا كرمًا مماثلًا في التزاماتكم".

وأضاف "بدأ التعب يحلّ بعد 11 سنة من النزاع. إنه أمر مفهوم. من الصعب مواجهة عدة نزاعات في الوقت نفسه وأوكرانيا في المقدّمة".أتاح مؤتمر للمانحين لأوكرانيا نُظّم في وارسو في 5 أيار/مايو الحصول على التزامات قيمتها تفوق الستة مليارات يورو.

وقال بوريل أيضًا "لا يحب أن نتخلّى عن سوريا ... إن المؤتمر السنوي في بروكسل يبلور الآمال للشعب السوري رغم أن، للأسف، لا ضوء في نهاية النفق".

وأشار إلى أن "علينا ضمان أن تبقى الالتزامات للمساعدة الإنسانية بمستويات العام 2021 ... والاحتياجات لا تزال ضخمة".

تمّ التعهّد حينها بتقديم 6,4 مليار دولار (4,4 مليار دولار لعام 2021 و2 مليار دولار لعام 2022 والسنوات اللاحقة) لمساعدة الشعب السوري واللاجئين في دول الجوار في المنطقة.

© 2022 AFP