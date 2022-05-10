بطولة إسبانيا: ريال بيتيس يستعيد توازنه ويشدد الخناق على أتلتيكو مدريد

لاعبو ريال بيتيس يحتفلون بهز شباك فالنسيا (3-صفر) في الدوري الاسباني في العاشر من ايار/مايو 2022.

مدريد (أ ف ب) – استعاد ريال بيتيس الخامس نغمة الانتصارات وشدد الخناق على أتلتيكو مدريد الرابع بفوزه الكبير على مضيفه فالنسيا 3-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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وانتظر ريال بيتيس الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته عبر البرازيلي ويليان جوزيه (57) وسيرخيو كاناليس (87) وبورخا إيغليسياس (90).

وهو الفوز الأول لريال بيتيس بعد خسارتين وتعادلين، والثامن عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الخامس برصيد 61 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي مع مضيفه إلتشي الأربعاء وهو بحاجة إلى النقاط الثلاث ليقضي نهائيا على حلم ريال بيتيس في التواجد بين الأربعة الكبار لأنه يتفوق على الفريق الأندلسي في المواجهتين المباشرتين (3-صفر و1-3).

في المقابل، تابع فالنسيا نتائجه المخيبة ومني بخسارته الثالثة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار، فتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز العاشر.

ويعود الفوز الاخير لفالنسيا الى 19 آذار/مارس الماضي عندما تغلب على مضيفه إلتشي 1-صفر.

وهي الخسارة الثانية لفالنسيا أمام ريال بيتيس هذا الموسم بعد الاولى 1-4 في المرحلة الحادية عشرة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، علما أنه سقط أمام الفريق الأندلسي قبل 18 يوما في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية 4-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونجح ويليان جوزيه في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من كاناليس هيأها لنفسه بيمناه وسددها بيسراه زاحفة بين قدمي الحارس (57).

وهو الهدف الثامن لويليان هذا الموسم.

ووجه كاناليس الضربة القاضية لفالنسيا بإضافته الهدف الثاني بتسديدة بيسراه من حافة المنطقة (87).

وأضاف إيغليسياس الهدف الثالث بمتابعته كرة عرضية من مسافة قريبة داخل المرمى اثر تمريرة من خوان ميراندا (90).

وهو الهدف العاشر لإيغليسياس هذا الموسم.

ويلعب لاحقا غرناطة مع أتلتيك بلباو، وبرشلونة مغ سلتا فيغو.

وتستكمل المرحلة الأربعاء بلقاءات أوساسونا مع خيتافي، وديبورتيفو ألافيس مع إسبانيول، وإشبيلية مع ريال مايوركا.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءات ريال سوسييداد مع قادش، ورايو فايكانو مع فياريال، وريال مدريد مع ليفانتي.

© 2022 AFP