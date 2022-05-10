بطولة انكلترا: ليفربول يحتفظ بأمل المنافسة على اللقب بفوز ثمين على استون فيلا

بول ايليس ا ف ب

مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح في صراع على الكرة مع لاعب وسط استون فيلا البرازيلي دوغلاس لويس في الدوري الانكليزي. 10 نيسان/ابريل 2022

لندن (أ ف ب) – حافظ ليفربول على آماله بالمنافسة على لقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بعد ان قلب تخلفه أمام مضيفه أستون فيلا صفر-1 الى فوز 2-1 الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.

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وتساوى ليفربول مع مانشستر سيتي بعدد النقاط (86 نقطة) لكن الاخير يتفوق بفارق الاهداف وبملك مباراة مؤجلة يخوضها الاربعاء ضد مضيفه ولفرهامبتون.

وأجرى المدرب الالماني لليفربول يورغن كلوب خمسة تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة الاخيرة ضد توتنهام وانتهت بتعادل فريقه 1-1 وابتعاده بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وكان ابرز الذين ابقاهم كلوب على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين المصري محمد صلاح هداف الدوري برصيد 22 هدفا، ربما لاراحته قبل نهائي كأس انكلترا السبت المقبل ضد تشلسي، في حين قرر اشراك الثلاثي الكولومبي لويس دياس والبرتغالي ديوغو جوتا والسنغالي ساديو مانيه في خط الهجوم.

وبدأ استون فيلا ضاغطا وسنحت له اول فرصة بعد دقيقتين عندما توغل اولي واتكينز داخل المنطقة واطلق كرة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي اليسون بيكر ببراعة، لكن فيلا نجح في التقدم من الهجمة التالية عندما رفع الفرنسي لوكا دينيي كرة داخل المنطقة سددها واتكينز برأسه ارتدت من أليسون الى البرازيلي دوغلاس لويس فتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (3).

بيد ان فيلا لم ينعم بالتقدم اكثر من ثلاثة دقائق لان ليفربول ادرك التعادل بواسطة قلب دفاعه الكاميروني جويل ماتيب مستغلا معمعة داخل منطقة الجزاء ليتابع الكرة داخل الشباك (6).

ومرر الظهير الايسر اليوناني كوستاس تسيميكاس كرة عرضية تطاول لها مانيه برأسه ومرت الى جانب القائم الايمن لفيلا (21).

وسنحت فرصة لمهاجم ليفربول السابق داني اينغز لمنح التقدم لاستون فيلا لكن كرته الرأسية مرت فوق العارضة (25).

وأهدر الغيني نابي كيتا فرصة سهلة جدا عندما وصلته كرة ترينت الكسندر-أرنولد وهو غير مراقب امام المرمى لكنه تعثر في التسديد (31).

وسجل مانيه هدفا الغاه الحكم بسبب تسلل زمليه دياس (33).

واستهل ليفربول الشوط الثاني بقوة وانفرد دياس بحارس استون فيلا الارجنتيني المخضرم اميليانو مارتينييس لكن الاخير كان الاسرع الى الكرة (48).

وبعد محاولات عدة، نجح ليفربول في التقدم عندما مرر دياس كرة عرضية متقنة داخل المنطقة تابعها مانيه برأسه من مسافةن قريبة داخل الشباك (65).

ورفع مانيه رصيده هذا الموسم الى 15 هدفا في الدوري.

وشارك صلاح في الدقائق العشرين الاخيرة وكاد يسجل بعد دخوله بثوان قليلة لكن مارتينيس انقض على الكرة قبل وصول المصري اليها.

ورمى استون فيلا بكل ثقله لادراك التعادل وسجل له إينغز هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (85).

وللمفارقة، لم يهدر ليفربول اي نقطة امام فرق دخلت المباراة ضده وهي تحتل القسم الثاني من الترتيب بفوزه في جميع مبارياته ال19 حتى الان مسجلا 54 هدفا ولم يدخل مرماه سوى 5 اهداف.

© 2022 AFP