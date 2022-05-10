دورة روما: ديوكوفيتش الى ثمن النهائي من دون عناء وجابر الى الدور الثاني

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يرد احدى الكرات في مباراته ضد الروسي أصلان كاراتسيف في الدور الثاني لدورة روما في العاشر من أيار/مايو 2022.

روما (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا الدور ثمن النهائي من دورة روما للماسترز ذات الألف نقطة في كرة المضرب من دون عناء، بتغلبه على الروسي أصلان كاراتسيف 6-3 و6-2 الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

ويلتقي "دجوكو" الفائز باللقب في العاصمة الايطالية اربع مرات، مع الفائز من مباراة مواطنه لاسلو دييري او السويسري المخضرم ستان فافرينكا الذي حقق الإثنين اول انتصار له في الملاعب منذ 15 شهرا بعد ان غاب بداعي الاصابة.

وبات ديوكوفيتش الذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، على بعد 3 انتصارات من دخول نادي اللاعبين الذين حققوا الف فوز خلال مسيرتهم الاحترافية.

ويتعين على ديوكوفيتش بلوغ الدور نصف النهائي على الاقل في روما للاحتفاظ بالمركز الاول في تصنيف اللاعبين المحترفين، والا سيتنازل عنه لصالح الروسي دانييل مدفيديف المصاب راهناً.

وثأر ديوكوفيتش بالتالي لخسارته الوحيدة امام كاراتسيف على الملاعب الترابية في بلغراد العام الماضي، محققا فوزه الثاني على الروسي في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن.

وبعد ان تبادل اللاعبان كسر الارسال في مطلع المجموعة الاولى، عاد الصربي وكسر ارسال منافسه في الشوط الثامن فتقدم 5-3 وقبل ان يحسمها في صالحه 6-3.

ولم يجد الصربي صعوبة في انهاء المجموعة الثانية 6-2 والمباراة في ساعة ونصف.

ولطالما اعتبر الصربي بانه يلعب كما في بيته خلال دورة روما وقد كرر هذا الامر بعد فوزه في مباراة اليوم بقوله "انا لا اعتبر روما بيتي الثاني لمجرد الكلام، بل اني اشعر باللعب بثقة هنا".

واضاف "بالتأكيد، استطيع اللعب بشكل افضل لكن البداية كانت جيدة وانا راض عنها".

في المقابل، وجد الارجنتيني دييغو شفارتسمان وصيف نسخة عام 2020 صعوبة كبيرة في تخطي الصربي ميومير كيتسمانوفيتش 6-2 و3-6 و7-6 (7-3) في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و45 دقيقة في الدور الاول.

والفوز هو السابع عشر للارجنتيني على الملاعب الترابية من اصل 23 خاضها منذ مطلع العام الحالي.

عبور سهل لجابر

ولم تجد التونسية أنس جابر التي باتت اول عربية تحرز لقب دورة للألف نقطة بتتويجها في مدريد، صعوبة في التغلب على الرومانية سورانا كريستيا 6-صفر و7-6 (7-1).

وبعد ان حسمت المجموعة الاولى بسهولة بالغة، واجهت التونسية صمودا كبيرا من الرومانية التي كسرت ارسالها مرتين لتجرها الى شوط فاصل حسمته بسهولة 7-1.

وتلتقي جابر في الدور التالي مع الاسترالية ايلا تومليانوفينش علما ان اللاعبتين التقيتا مرة واحدة وتحديدا قبل 10 سنوات في دورة الدار البيضاء واسفرت عن فوز التونسية.

في المقابل، عانت الاميركية جيسيكا بيغولا، وصيفة دورة مدريد الاسبوع الماضي، لتخطي الروسية ليودميلا سامسونوفا 4-6 و6-3 و6-4.

واضطرت البريطانية ايمي رادوكانو المصنفة عاشرة وبطلة فلاشينغ ميدوز العام الماضي الى الانسحاب من مباراتها ضد الكندية بيانكا اندرييسكو بطلة فلاشينغ ميدوز 2019 لاصابة في ظهرها علما انها كانت متخلفة في النتيجة 2-6 و1-2.

وكانت رادوكانو طلبت تدخل الطبيب خلال المجموعة الاولى للعلاج قبل ان تضطر الى الانسحاب في مطلع الثانية.

وخرجت اللاتفية ييلينا اوستابنكو الفائزة في رولان غاروس عام 2017 على يد الاميركية المغمورة لورين ديفيس المتأهلة من التصفيات 2-6 و3-6.

© 2022 AFP