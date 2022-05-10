دورتموند يتعاقد مع أدييمي لخلافة هالاند

كروغفوتو اي بي اي/اف ب/ارشيف

مهاجم سالزبورغ النمسوي الدولي الألماني كريم أدييمي يحتفل بهزه شباك فولفسبورغ الألماني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

برلين (أ ف ب) – أعلن نادي بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع مهاجم سالزبورغ النمسوي الدولي الألماني النيجري الأصل كريم أدييمي بعد دقائق من تأكيد رحيل مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنكليزي.

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ووقع أدييمي (20 عاما و3 مباريات دولية) عقدا حتى عام 2027.

يتمتع أدييمي بنشاط وفنيات عالية ويعتبر أحد نجوم المستقبل الذين يعلق عليهم مدرب المنتخب هانزي فليك آمالًا كبيرة.

توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) مع سالزبورغ على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويتصدر قائمة هدافي الدوري النمسوي برصيد 19 هدفًا في 27 مباراة هذا الموسم.

وبات أدييمي ثالث لاعب دولي يتعاقد معه دورتموند للموسم المقبل إلى جانب قلب الدفاع نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) ونيكو شلوتربيك (فرايبورغ).

وقال المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك "إنه لاعب لديه اعجاب كبير بدورتموند. كان قلبه ينبض باللونين الأصفر والأسود عندما كان مراهقًا، ورفض عروضا عدة أخرى من كبرى البطولات الأوروبية من أجل اللعب مع بوروسيا دورتموند".

وتوج أدييمي بطلا لأوروبا مع المنتخب الأولمبي لألمانيا عام 2021.

منذ صعوده اللافت، تروج الصحافة الألمانية بانتظام بأن هذا اللاعب المولود في ميونيخ والذي ضمه بايرن الى صفوفه وهو طفل قبل أن يستبعده من النادي في سن التاسعة، لأسباب تأديبية على ما يبدو.

© 2022 AFP