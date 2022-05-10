مانشستر سيتي يعلن توصله الى اتفاق مبدئي مع دورتموند للتعاقد مع هالاند

لندن (أ ف ب) – أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء توصله إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند ثاني الدوري الألماني، للتعاقد مع مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

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وقال النادي الإنكليزي في بيان "يمكن لنادي مانشستر سيتي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند من أجل انتقال مهاجمه إرلينغ هالاند إلى صفوفنا في الأول من تموز/يوليو 2022. يبقى اتمام هذه الصفقة رهن تسوية التفاصيل النهائية (للعقد) مع اللاعب".

كما أعلن بوروسيا دورتموند، المدرج في البورصة، في بيان أن هالاند "قريب من الانضمام الى صفوف مانشستر سيتي".

سينتقل هالاند إلى ملعب "الاتحاد" بعدما قرر مانشستر سيتي تفعيل الشرط الجزائي للمهاجم والذي تردد سابقا انه يبلغ 75 مليون يورو، فيما أشارت تقارير صحافية عدة انه تم تحديده بستين مليون يورو.

وتنهي صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما حدا للبحث الطويل لمانشستر سيتي قلب هجوم متخصص ليحل مكان الهداف التاريخي للنادي الدولي الأرجنتيني السابق سيرخيو أغويرو الذي رحل العام الماضي الى صفوف برشلونة الاسباني قبل ان يعتزل اللعب نهائيا بسبب مشكلة في القلب.

وكان سيتي حاول الحصول على خدمات هداف توتنهام ومنتخب إنكلترا هاري كاين الموسم الماضي، من دون أن يتوصل إلى اتفاق مع نادي شمال لندن.

وبرز هالاند الذي لعب والده ألف-إينغه مع مانشستر سيتي من 2000 إلى 2003، بشكل لافت منذ انتقاله الى صفوف بوروسيا دورتموند قادما من سالزبورغ النمسوي في كانون الثاني/يناير 2020، حيث سجل 85 هدفًا في 88 مباراة مع الفريق الألماني.

وأشارت تقارير الاثنين إلى أن الدولي النروجي قد خضع بالفعل لفحص طبي بعد الاتفاق على مسائل شخصية مع بطل الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان المدرب الاسباني للنادي الانكليزي بيب غوارديولا ألمح خلال مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع ولفرهامبتون (مؤجلة من الدوري)، إلى أن اللاعب في طريقه الى ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا إن "الجميع يعرف الوضع. لا يجب أن أتحدث لأنني لا أحب الحديث عن المستقبل أو الموسم المقبل. تبلّغت من بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي أنه لا يُسمح لي بقول أي شيء حتى يتمّ الأمر تماماً".

وغالبًا ما لعب سيتي الذي يتصدر ترتيب الدوري الانكليزي حتى الآن برصيد 89 هدفًا، بدون مهاجم رأس حربة هذا الموسم.

ويعتبر الجناح الدولي الجزائري رياض محرز هداف الفريق برصيد 24 هدفا في مختلف المسابقات، متقدما على الجناح رحيم سترلينغ (16 هدفا) ولاعبي الوسط البلجيكي كيفن دي بروين (15 هدفا) وفيل فودين (14 هدفا).

ويقترب سيتي الذي يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، من الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري سيكون الرابع في خمسة مواسم.

راتب خيالي

وذكرت مصادر عدة الاثنين أن سيتي توصل إلى اتفاق يقضي بانتقال هالاند من دورتموند وسيوقع عقداً لمدة خمسة مواسم، سيتقاضى بموجبه مبلغاً قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، على أن يدفع سيتي لدورتموند البند الجزائي في عقد الأخير.

ويُعتبر المبلغ مقبولاً لموهبة مماثلة ونظراً إلى الأسعار الحالية في السوق، ولكن يجب دفعها دفعة واحدة، وهو أمر نادر في صفقات كبيرة مماثلة.

وأشارت الصحافة الإنكليزية إلى أنه مع الأخذ بالاعتبار العمولات المدفوعة للوكلاء والراتب السنوي الموعود للاعب على مدى خمسة أعوام من العقد، وهو حوالي 25 مليون يورو سنوياً، فإن التكلفة الإجمالية للعملية ستكون أكثر من 250 مليون يورو.

وفي هذا السياق، رأى المدرب الألماني لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب أن انتقال هالاند إلى غريمه مانشستر سيتي من شأنه أن يرفع سوق الانتقالات إلى "مستوى آخر كلياً".

وقال كلوب في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس": "أرى أننا نتحدث بما فيه الكفاية عن هذه الصفقة. أعلم أن هناك الكثير من الحديث عن المال، لكن هذا الانتقال سيأخذ (السوق) إلى مستوى آخر كلياً".

وتابع "إذا ذهب إرلينغ هالاند إليهم، فلن يؤدي ذلك بالتأكيد إلى إضعافهم".

© 2022 AFP