ويفا يقرّ اصلاحات دوري أبطال أوروبا ويرفع عدد المشاركين إلى 36 ناديا (رسمي)

بول اليس ا ف ب/ارشيف

كأس دوري أبطال أوروبا في كرة القدم في ملعب الاتحاد التابع لمانشستر سيتي الإنكليزي في 26 نيسان/ابريل 2022

فيينا (أ ف ب) – أقرّ الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) اصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال اضافة أربعة أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارا من موسم 2024-2025 كما اعلن الاتحاد القاري الثلاثاء في فيينا.

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وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعة الى 8 أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلا من 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهاباً و3 إياباً) بحسب النظام الحالي.

وقال رئيس الاتحاد القاري السلوفيني الكسندر تشيفيرين "نحن واثقون من ان النظام الجديد الذي تم اختياره يمنح التوازن الحقيقي ومن شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير ايرادات صلبة نستطيع توزيعها على الاندية، رابطات الدوري وعلى كرة قدم للجذور في مختلف انحاء قارتنا".

وستمنح المقاعد الاربعة الجديدة بحسب المعايير التالية:

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الاندية المتأهلة عبر "مسار الابطال" من 4 الى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها افضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الاندية المشاركة).

هذان الاتحادان سيحصلان على مقعد للناد الافضل تصنيفا في الدوري المحلي بعد المقاعد المخصّصة لدوري الابطال. على سبيل المثال، في نهاية الموسم الحالي، فان الاتحادين اللذين سيضيفان ممثلاً عنهما في دوري الابطال بالاعتماد على النتائج الجماعية لانديتها هما انكلترا وهولندا.

© 2022 AFP