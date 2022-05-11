فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الطائرات والمطارات بدءا من الأسبوع المقبل

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قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء إنها ستلغي إلزامية ارتداء الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الأسبوع المقبل، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع انحسار الجائحة في أوروبا.

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أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء في بيان إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مع انحسار الجائحة في أوروبا.

وقالت الوكالة الموجودة في ألمانيا "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال فيروس كورونا.

#EASA and #ECDC have taken the first steps to relax #COVID19 measures for air travelers. While the wearing of face masks will no longer be mandatory it is important to be respectful of others. The full protocol is available here:https://t.co/Oetq26Xd0g pic.twitter.com/eBAvQxIEzp — EASA (@EASA) May 11, 2022

فرانس24/ أ ف ب

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