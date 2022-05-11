فيروس كورونا: الاتحاد الأوروبي يلغي إلزامية الكمامة في الطائرات والمطارات بدءا من الأسبوع المقبل

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راكب يرتدي كمامة في مطار بروكسل، 15 يونيو 2020.
راكب يرتدي كمامة في مطار بروكسل، 15 يونيو 2020. © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
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قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء إنها ستلغي إلزامية ارتداء الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الأسبوع المقبل، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع انحسار الجائحة في أوروبا.

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أعلنت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء في بيان إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مع انحسار الجائحة في أوروبا. 

وقالت الوكالة الموجودة في ألمانيا "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال فيروس كورونا.

فرانس24/ أ ف ب

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