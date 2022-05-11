البطل الأولمبي البريطاني بيتي يغيب عن بطولة العالم للسباحة بداعي الاصابة

لندن (أ ف ب) – سيغيب حامل لقب ثلاث ذهبيات أولمبية البريطاني آدم بيتي عن بطولة العالم للسباحة المقررة في العاصمة المجرية بودابست الشهر المقبل بسبب إصابة في قدمه، بحسب ما أعلن الاربعاء.

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قال عبر حسابه على إنستغرام "في وقت سابق من الاسبوع، كسرت عظمة في قدمي عندما كنت أتدرب في الصالة الرياضية. لقد نُصحت بالراحة لمدة 6 أسابيع وهو ما سيحرمني للأسف من المشاركة في بطولة العالم في بودابست" بين 17 حزيران/يونيو والثالث من تموز/يوليو.

وكان بيتي توج في بطولة العالم عام 2019 في غوانغجو بذهبية كل من 50م و100م صدرًا والتتابع أربع مرات 100م متنوعة مع الفريق البريطاني، علمًا أنه يحمل الرقم القياسي العالمي في أول سباقين.

تابع ابن الـ27 عامًا "لحسن الحظ لم أضطر أبدًا للتعامل مع إصابة في مسيرتي الاحترافية، لذا فهذه انتكاسة حقيقية وتحدٍ جديد بالنسبة لي. أنا في أيدٍ أمينة وبدأت في عملية التعافي، لكن بصراحة، أنا محبط. كنت على الطريق الصحيح نحو صيفٍ كبير، لذا، عندما لا تسير الأمور وفقًا للخطة، فتكون أوقات مليئة بالتحديات حقًا".

في رصيد بيتي ثماني ذهبيات في بطولات العالم، وهو توج الصيف الفائت في أولمبياد طوكيو بذهبية 100 م وأصبح أول سباح بريطاني ينجح في الدفاع عن لقبه الاولمبي في أي سباق، كما فاز أيضًا بلقب التتابع المختلط أربع مرات 100م متنوعة.

ويأمل بيتي في أن يكون جاهزًا لألعاب كومونويلث في برمنغهام بين 28 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس.

© 2022 AFP