البنتاغون يهنئ "نيويورك تايمز" على نيلها جائزة بوليتزر لتحقيقاتها حول ضحايا الجيش الأميركي

وزير الدفاع الأميركي جون كيربي في اجتماع في واشنطن في 30 آذار/مارس 2022

واشنطن (أ ف ب) – هنأ المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي الثلاثاء صحيفة نيويورك تايمز على فوزها بجائزة بوليتزر تقديرا لتحقيقاتها "غير المريحة" ولكنها ضرورية حول المدنيين الذين قتلوا في ضربات أميركية في العالم.

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ومنحت الصحيفة الأميركية الإثنين جائزة بويلتزر "الدولية" مع مكافأة قدرها 15 ألف دولار، تقديرا لسلسلة مقالات نشرت في نهاية 2021 عن حصيلة البنتاغون السيئة المتعلقة بعدد المدنيين الذين قتلوا على يد القوات المسلحة الأميركية في ضربات في العراق وسوريا وأفغانستان.

وكانت "نيويورك تايمز" أول من وصف بالخطأ ضربة بطائرة مسيرة أدت إلى مقتل عشرة مدنيين بينهم سبعة أطفال، في كابول في نهاية آب/أغسطس أثناء الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من المطار.

وقال كيربي إن "هذه التغطية الإعلامية لم تكن ممتعة ولم تكن سهلة ولم يكن من السهل الرد عليها في ذلك الوقت لكن الأمر لم يعد كذلك".

وأضاف "كنا نعلم أنه علينا تحقيق تقدم في منع وقوع إصابات بين المدنيين". وتابع "كنا نعلم أننا ارتكبنا أخطاء (...) وكنا نعرف أننا لم نكن نتحلى بالشفافية دائما في هذا المجال كما ينبغي أن نكون".

وقال كيربي "لكن تحقيقاتهم عززت هذه المخاوف وفي بعض الحالات أثارت أخرى"، مؤكدا أن "ذلك أجبرنا على طرح أسئلة جديدة وصعبة على أنفسنا مع إجبارنا في الوقت نفسه على الإجابة عن أسئلتهم الصعبة".

وأضاف "لن أقول إن هذه العملية كانت ممتعة لكنني أعتقد أنها كل شيء هناك: ليس من المفترض أن تكون ممتعة. هذا ما تفعله الصحافة الحرة في أعلى مستوياتها".

وأوضح أنها "تجعلنا مسؤولين وتجعلنا نفكر مع إعلامنا في الوقت نفسه، وتجعلنا نغير آراءنا وتساعدنا على القيام بعملنا بشكل أفضل".

واغتنم المتحدث الفرصة للتنديد بعدم مبالاة الحكومة الروسية بالضحايا المدنيين لقصفها في أوكرانيا.

وقال إن مسألة الضحايا المدنيين "أمر نأخذه على محمل الجد، على عكس روسيا وعلى عكس العنف الشامل والدمار الذي تفرضه على الشعب الأوكراني، بتهور ومن دون الاعتراف بذلك".

وأضاف "لا تحقيق ولا شفافية ولا حتى محاولة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين ناهيك عن جرائم الحرب التي ارتكبها جنودهم على الأرض".

© 2022 AFP