بطولة إسبانيا: أتلتيكو يضمن تأهله الى دوري أبطال أوروبا وإشبيلية يؤجله

خوسيه خوردان ا ف ب

الارجنتيني رودريغو دي بول يحتفل بهدفه مع أتلتيكو مدريد ضد إلتشي في الدوري الاسباني لكرة القدم في 11 ايار/مايو 2022

مدريد (أ ف ب) – ضمن أتلتيكو مدريد تأهله الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الاربعاء 2-صفر على مضيفه إلتشي، فيما أرجأ إشبيلية حسم مصيره بتعادله على أرضه سلبًا مع ريال مايوركا، ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

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وقبل مرحلتين من نهاية الموسم، رفع أتلتيكو مدريد رصيده الى 67 نقطة مقابل 66 لإشبيلية، متقدمًا بست نقاط عن ريال بيتيس الخامس، ولكنه ضمن تأهله الى المسابقة القارية الأم حتى في حال خسارته آخر مباراتين بفضل تفوقه في المواجهتين المباشرتين على بيتيس.

أما إشبيلية فكان بحاجة الى الفوز ليضمن تأهله، إلا أنه وبتعادله رفع رصيده الى 66 نقطة في المركز الرابع.

ودخل أتلتيكو المباراة بعد فوزه نهاية الاسبوع الماضي على جاره ريال البطل في دربي العاصمة بهدف نظيف، ليحقق الاربعاء فوزه الثاني توالياً بعدما افتتح التسجيل بعد لعبة مشتركة بدأها المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ومنه إلى البرازيلي رينان لودي الذي دخل المنطقة ومرر كرة انقضى عليها مواطنه ماتيوش كونيا ليتابعها بقدمه اليمنى في شباك الحارس إدغار باديا (27).

وبفضل دفاعه الصلب ووسطه الحيوي وسرعته في الهجمات، أبقى أتلتيكو منافسه بعيداً عن مرماه لينهي الشوط الأوّل متقدماً بهدف.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتّى ضاعف أتلتيكو النتيجة بفضل مجهود جديد من غريزمان الذي تقدم إلى منطقة إلتشي ومرر كرة إلى الدولي الأرجنتيني رودريغو دي بول خدع الحارس (61).

ووقف القائم صداً منيعاً أمام تسديدة قوية من البديل الأرجنتيني أنخل كوريا بعد تمريرة من البديل الآخر المهاجم الاوروغوياني لويس سواريس (88)، ليعود الأخير ويسجل هدفاً بعد 3 دقائق ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ويحل إشبيلية على أتلتيكو في المرحلة ما قبل الاخيرة ويختتم الموسم على أرضه ضد أتلتيك بلباو. أما بيتيس فيستقبل غرناطة قبل أن يحل على ريال مدريد ختامًا لمعرفة من سيرافق قطبي العاصمة وبرشلونة الى دوري الابطال.

© 2022 AFP