بطولة إنكلترا: تشلسي يتحضر لاستحقاقه في نهائي الكأس بفوزه على ليدز

أولي سكارف ا ف ب

لاعب تشلسي الاميركي كريستيان بوليسيك يسدد ويسجل الهدف الثاني في مرمى ليدز يونايتد في الدوري الانكليزي على ملعب "ايلاند رود" في ليدز في 11 أيار/مايو 2022

لندن (أ ف ب) – دنا تشلسي خطوة إصافية نحو حسم تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وتحضر بأفضل طريقة ممكنة للمباراة النهائية لمسابقة الكأس بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد المنقوص 3-صفر الأربعاء، وذلك في مباراة مؤجلة من المرحلة 33 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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ورفع تشلسي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بفارق 4 نقاط عن أرسنال الرابع و8 نقاط عن توتنهام الخامس.

وتحضر "البلوز" بأفضل طريقة ممكنة لنهائي مسابقة الكأس أمام ليفربول السبت بعودته إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات في الدوري لم يذق خلالها طعم الفوز (تعادلان مقابل هزيمة)، مجدِداً انتصاره على ليدز بعد فوزه ذهاباً على أرضه 3-2.

ويعتبر تشلسي ثالث أفضل فريق خارج معقله هذا الموسم خلف ليفربول ومانشستر سيتي، اذ لم يخسر سوى 3 مرات مقابل 12 فوزاً و4 تعادلات في 19 مباراة.

في المقابل، مُني ليدز المهدد بالهبوط بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة وأرسنال 1-2، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر بالتساوي مع بيرنلي الذي يملك مباراة أقل.

كما فشل ليدز في الفوز على تشلسي للمباراة الثامنة، في حين لم يحصد النقاط الثلاث على أرضه سوى في أربع مباريات من 18 هذا الموسم في الدوري.

في شوط أوّل باتجاه واحد، افتتح تشلسي التسجيل بعد 4 دقائق من اطلاق الحكم صافرة البداية عبر مايسون ماونت اثر لعبة مشتركة مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وريس جيمس، في هدفه الـ 11 هذا الموسم.

وتلقى ليدز ضربة موجعة ثانية اثر طرد مهاجمه الويلزي دانيال جيمس بالبطاقة الحمراء المباشرة عقب خطأ على الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (24)، ليبدأ مهرجان لوكاكو الذي ألغى الحكم هدفه من كرة لوب بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" لتأكيد حالة تسلل (31)، ليعود العملاق البلجيكي ويهدر رأسية بجانب المرمى بعد ثلاث دقائق، فيما تألق حارس ليدز الفرنسي إيلان ميلييه في التصدي لتسديدة ماونت (42).

وأضاف تشلسي الثاني بعد تمريرة من ماونت على مشارف منطقة الجزاء تابعها الأميركي كريستيان بوليسيك الخالي من الرقابة تسديدة في الشباك (55).

واستعرض لوكاكو مهاراته فانطلق بسرعة ودخل المنطقة وسدد أرضية مرت بمحاذاة القائم (65)، قبل أن ينجح في هز الشباك بعد تمريرة داخل المنطقة من البديل المغربي حكيم زياش (82).

© 2022 AFP