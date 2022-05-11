جيزوس يعود الى تشكيلة البرازيل لودّيتيّ آسيا

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعد تسجيله لصالح مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الانكليزي في 30 نيسان/أبريل 2022

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – عاد المهاجم غابريال جيزوس الذي يقدم مستويات مميزة مؤخرًا مع مانشستر سيتي الانكليزي الى تشكيلة المنتخب البرازيلي لخوض وديّتي كوريا الجنوبية واليابان الشهر المقبل، في إطار الاستعدادات لمونديال قطر 2022.

إعلان اقرأ المزيد

وألغيت الاربعاء الودية ضد الارجنتين في مدينة ملبورن الاسترالية والتي كانت مقررة في النافذة ذاتها بقرار من الشركة المسؤولة عن حقوق البث التلفزيوني لمباريات البرازيل الودية.

واستبعد تيتي مدرب البرازيل جيزوس من تشكيلة السيليساو لتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم في آذار/مارس الفائت حيث واصل "راقصو السامبا" مشوارهم من دون هزيمة بسحق كل من تشيلي وبوليفيا 4-صفر.

حينها لم يكن جيزوس يلعب بانتظام مع سيتي، ليعود لاحقاً إلى التشكيلة الأساسية في أواخر نيسان/أبريل ويسجل ستة أهداف في خمس مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز مساهمًا في تقدم الفريق نحو اللقب. كما سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد الاسباني عندما عانى سيتي من خروج قاسٍ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قال تيتي أمام الصحافة في ريو دي جانيرو "يتطور ويعود الى أفضل مستوياته، بما فيها ثقته".

وسينضم جيزوس في خط الهجوم الى نيمار وفينيسيوس جونيور وريتشارليسون ورودريغو بطل تأهل ريال مدريد على حساب سيتي بعد تسجيله هدفين في أقل من دقيقة في نهاية لقاء الاياب (90 و90+1) قبل أن يحسمه بطل إسبانيا في التمديد.

كما أعاد الى التشكيلة ماثيوش كونيا مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني وظهير أيسر يوفنتوس الايطالي أليكس ساندرو واستدعى للمرة الأولى لاعب وسط بالميراس دانيلو (21 عامًا).

وتلتقي البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، مع كوريا الجنوبية في 2 حزيران/يونيو في سيول واليابان في السادس منه في طوكيو.

قال جونينيو باوليستا، أحد المسؤولين في منتخب السيليساو، إن إلغاء المباراة ضد الارجنتين في 11 من الشهر ذاته "يؤثر بشكل كبير على استعدادنا"، مضيفًا أنه تم اتخاذ خطوات لإيجاد خصم بديل خلال هذه النافذة الدولية "المناقشات لا زالت في البداية، سنجد ربما منافسًا إفريقيًا. رغبتنا أن نلعب في أوروبا".

لكن الغريمين التقليديين سسيلتقيان على أي حال ولكن في تاريخ لم يُحدد بعد، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لتصفيات أميركا الجنوبية بعد توقفها في أيلول/سبتمبر الماضي، نتيجة دخول السلطات الصحية البرازيلية الى الملعب بعد دقائق من انطلاق المباراة في ساو باولو لاتهامها أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في الدوري الإنكليزي الممتاز حينها بمخالفة بروتوكولات جائحة كورونا.

وتقام نهائيات مونديال قطر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، وقد وقعت البرازيل ضمن المجموعة السابعة بصحبة صربيا وسويسرا والكاميرون.

في ما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الانكليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الانكليزي)، ويفيرتون (بالميراس).

الدفاع: داني ألفيش (برشلونة الاسباني)، دانيلو (يوفنتوس الايطالي)، أليكس تيليس (مانشستر يونايتد الانكليزي)، غيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الايطالي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، غابريال ماغاليش (أرسنال الانكليزي)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الانكليزي).

الوسط: كازيميرو (ريال مدريد الاسباني)، برونو غيماريش (نيوكاسل الانكليزي)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، دانيلو (بالميراس)، فريد (مانشستر يونايتد الانكليزي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي)، فيليبي كوتينيو (أستون فيلا الانكليزي).

الهجوم: غابريال مارتينيلي (أرسنال الانكليزي)، نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الاسباني)، رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الانكليزي)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الانكليزي)، ماثيوش كونيا (أتلتيكو مدريد الاسباني).

© 2022 AFP